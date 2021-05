Les pirates informatiques ont reçu plus de M en crypto depuis janvier en raison de Ransomware: rapport de analyse de chaîne

Ransomware

Les pirates informatiques ont reçu plus de 81 millions de dollars en crypto depuis janvier en raison de Ransomware: rapport de chainalysis

La société d’analyse de chaînes de blocs et de cryptographie Chainalysis a publié ses résultats de milieu d’année, qui montrent que les victimes de ransomware ont payé environ 81 millions de dollars de crypto cette année.

La société a noté que le chiffre de 81 millions de dollars est susceptible d’augmenter dans les prochains jours à mesure que de plus en plus d’adresses de ransomware seront identifiées et, en tant que tel, le chiffre devrait être considéré comme un plancher ou une base pour le moment.

Selon le rapport, environ 406 millions de dollars de crypto-monnaie ont été versés à des adresses de ransomware l’année dernière, marquant les paiements de ransomware les plus élevés de l’histoire depuis l’avènement des cryptos. Le rapport a également noté que la plupart de ces fonds sont transférés des adresses des victimes à l’aide de différents échanges traditionnels avec des normes de conformité et des mélanges laxistes.

Les ransomwares sont définis comme des logiciels malveillants utilisés pour refuser l’accès d’une victime à son ordinateur et aux fichiers associés à moins qu’elle ne paie un certain montant, principalement en crypto, pour que l’accès soit rétabli.

Récemment, les informations concernant l’attaque par ransomware de Colonial Pipeline, une société desservant environ la moitié du marché pétrolier aux États-Unis, ont dominé l’actualité dans le pays. Selon certaines sources, Colonial Pipeline a été contraint de se séparer d’environ 5 millions de dollars de Bitcoin pour que son système soit déverrouillé. Cependant, le groupe responsable de l’attaque connue sous le nom de DarkSide, qui serait situé en Russie, a vu ses serveurs saisis par les autorités. L’attaque a conduit à une pénurie massive de gaz dans diverses stations-service de la côte est des États-Unis.

Un rapport publié par la société d’analyse de chaînes de blocs Elliptic a montré que le portefeuille Bitcoin de Darkside avait reçu 75 BTC de Colonial Pipeline le 8 mai, quelques jours seulement avant que la société d’énergie ne reprenne ses activités. De même, Elliptic a identifié que le même portefeuille avait reçu un paiement de Bitcoin d’une valeur de 4,4 millions de dollars de la part d’une entreprise chimique européenne, Brenntag, qui avait également subi une attaque de ransomware de Darkside.

Le rapport de Chainalysis note également que les paiements moyens des ransomwares ont considérablement augmenté jusqu’à environ 54000 dollars jusqu’à présent, certains attaquants demandant des sommes énormes comme 50 millions de dollars exigés d’Acer au début de l’année.

Joseph Kibe

Joseph est un passionné de blockchain et de crypto-monnaie, avec une forte conviction que l’exposition de la technologie blockchain est pour le bien de la société. Fasciné par l’énorme potentiel des crypto-monnaies et la technologie qui les sous-tend – la blockchain – Joseph a passé beaucoup de temps à en apprendre davantage sur l’industrie, devenant un écrivain expert dans le secteur. Il couvre tout contenu lié à la crypto-monnaie et à la blockchain.