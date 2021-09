Les pirates informatiques recherchent des natifs anglais pour écrire des e-mails frauduleux plus crédibles | La technologie

Des princes nigérians sont sur le point de suivre des cours d’anglais express pour vous convaincre que la fortune qui vous attend est réelle, du moins c’est ce que les cybercriminels veulent vous faire croire.

Bien que cela puisse sembler être une blague, ce n’est pas le cas. Les hackers, après des années à rédiger des emails pleins de fautes de grammaire et sans aucun sens, ont décidé qu’il était temps de mettre un terme à leur niveau linguistique pourri.

Des chercheurs de la société de renseignement sur les menaces Intel 471 ont maintenant souligné que les cybercriminels publient Postes de recrutement sur des forums clandestins à la recherche d’anglophones natifs pour les aider à rédiger des escroqueries grammaticalement correctes.

Afin de développer des campagnes d’escroquerie e-mails professionnels plus crédibles (BEC), les pirates se sont rendu compte qu’il ne suffisait pas d’améliorer les techniques d’infiltration des boîtes de réception et de contourner les contrôles de sécurité. Ils devaient aller plus loin.

L’alerte est arrivée plus tôt cette année, en février, lorsqu’un forum russe populaire sur la cybercriminalité a publié un message à embaucher une équipe d’anglophones natifs pour perfectionner les e-mails d’une campagne BEC, suivi d’une demande presque identique d’un autre acteur sur un autre forum plus tard en juin.

Et est-ce que l’un d’entre nous nous pouvons compter dans nos e-mails des dizaines de tentatives d’escroquerie où rien n’avait de sens, étant évidemment écrit par un bot ou par quelqu’un avec une connaissance très limitée de notre langue.

Selon les estimations, Les escroqueries au BEC ont coûté aux entreprises américaines près de 2 milliards de dollars de pertes en 2020, qui représentait 43 % de toutes les pertes liées à la cybercriminalité cette année-là.

Si notre jeunesse est passée entre des princes nigérians et des fortunes sans héritiers, il se peut que la prochaine fournée d’emails frauduleux soit un peu plus crédible, heureusement pour nos yeux et mauvaise pour nos poches. Alors attention au courrier, il ne sera plus si facile de remarquer l’arnaque.