Les Pirates ont besoin de 11 manches pour vaincre les Giants

Le ranger dominicain Gregory Polanco a réussi un tirage au sort à la 10e manche, repoussant la fuite de les Pirates de Pittsburgh, qui ont battu les Giants de San Francisco 3-2. À la 11e manche, Polanco a fait un sacrifice au champ central et a poussé le joueur de deuxième but Adam Frazier au buzzer avec la course de tête.

Sur le monticule, la victoire a été remportée par le plus proche vénézuélien Luis Oviedo (1-1) dans un épisode. Pour les Giants, la défaite a été imputée par le plus proche Caleb Baragar (2-1) aux deux tiers de la manche.

Double jeu entre les Royals et les White Sox

Le joueur de premier but des White Sox José Abreu et le frappeur des Royals Hunter Dozier ont subi un collision spectaculaire qui les a forcés à quitter le terrain avant la fin de la deuxième manche du premier match d’un double a remporté Kansas City 6-1 contre Chicago, et a cassé une séquence de 11 défaites consécutives. Abreu essayait d’attraper une mouche de Dozier, avec qui il a fini par s’écraser sur la ligne entre domicile et domicile. Après avoir frappé le ballon dans la deuxième manche, Dozier est sorti de la surface du frappeur tête en bas, passant devant le receveur cubain Yasmani Grandal. Dozier fit quelques pas de plus en regardant le sol puis il se heurta lourdement à Abreu qui avait couru depuis le départ et levait les yeux, à la recherche de capturer le ballon, qui était déjà entre les mains de son compatriote Grandal. Les deux joueurs sont tombés au sol, à quelques mètres du marbre. Grandal a attrapé le ballon pour s’en sortir. Immédiatement, des kinésiologues et des médecins sont entrés sur le terrain. Au bout de quelques minutes, Abreu se leva et laissa le diamant marcher seul. Cependant, le joueur le plus précieux de l’AL (MVP) avait l’air abasourdi, les bras reposant sur les épaules de deux membres du personnel. Le Cubain a subi une ecchymose au visage et une coupure, ainsi qu’une ecchymose au genou gauche. Les tests pour une commotion cérébrale ont été négatifs et la façon dont vous progressez chaque jour sera analysée. Pendant ce temps, Dozier a subi une contusion quadriceps et une gêne au cou. Votre état sera également examiné au jour le jour.

Le receveur vénézuélien Salvador Perez a réussi un circuit de trois points et Michael A. Taylor a également fait rebondir le ballon hors du parc avec deux touchés pour que les Royals mettent fin à la séquence de six victoires consécutives de Chicago.

Lorsque le jeu a repris, Taylor a frappé son home run sur le premier lancer par le partant Lucas Giolito (2-4).

Brad Keller (3-4) a accordé deux points sur cinq coups sûrs pour aider Kansas City à mettre fin à sa plus longue séquence de défaites depuis la défaite de 12 en 2012.

Le joueur de premier but dominicain Carlos Santana a ajouté un RBI pour les Royals, qui ont gagné pour la première fois depuis le 1er mai, lorsqu’ils ont battu le Minnesota et ont eu le meilleur record dans les majeures. La frappe latine des Royals avait Santana 2 pour 2 avec un point marqué et un RBI. Perez est allé 4-2 avec un marqué et trois points produits. Le Cubain Jorge Soler 4-1 avec un but.

Dans le match 2, le joueur de premier but Andrew Vaughnpego a frappé un coup sûr aux quatre coins pour deux touchés et Les White Sox ont battu les Royals 3-1. Vaughn (2) a servi le ballon dans la deuxième manche avec un porteur de ballon sur la route pour conduire dans la victoire des White Sox.

Sur le monticule la victoire a été créditée par le soulagement Codi Heuer (3-1) dans un épisode.

Pour les Royals, le frappeur désigné dominicain Carlos Santana (7) a conduit le ballon hors du terrain dans la troisième manche, sans coureur devant, alors qu’il rencontrait le streamer du partant Michael Kopech. La défaite a été imputée par le partant Jakob Junis (1-3) en un 1/3 de manche.

Montas jette solide et bat les Twins

Le starter vénézuélien Frankie Montas a travaillé six manches, et avec le soutien de quatre circuits, il a dirigé les Oakland Athletics à une victoire de 6-1 sur les Twins du Minnesota. Montas (5-2) a accordé quatre coups sûrs, un coup de circuit et une course, a marché et retiré quatre frappeurs par retrait au bâton en route pour remporter la victoire. Le Vénézuélien a dépassé 23 frappeurs avec un total de 94 lancers, dont 61 ont atteint la zone de frappe, et a laissé son ERA à 4,93.

À la batterie, le frappeur de pincement Mark Canha (6), le ranger Stephen Piscotty (4), le receveur Sean Murphy (5) et le ranger dominicain Ramón Laureano (8) ont chacun réussi des circuits. Laureano (8) a puni le partant Matt Shoemaker avec un coup à quatre coins, sans coureur devant, avec deux retraits dans l’épisode.

La perte des Twins a été portée par Shoemaker (2-4) en six épisodes.

Hoskins conduit en trois points pour les Phillies

Le joueur de premier but Rhys Hoskins a conduit en trois points et Les Phillies de Philadelphie ont battu les Blue Jays de Toronto 5-1. Hoskins était chargé de diriger l’attaque des Phillies en allant parfaitement avec 2 pour 2 et a également conduit dans trois des cinq manches du neuvième de Philadelphie.

Sur le monticule le triomphe a été crédité au soulagement Conor Brogdon (4-1) dans un tiers d’épisode.

La seule course des Blue Jays a été menée par le frappeur désigné Vladimir Guerrero Jr. (9), qui a frappé un coup de retour. Guerrero a servi le ballon en sixième manche, sans coéquipier devant, en punition pour les lancers du partant Vince Velasquez.

La défaite a été portée par le soulagement Trent Thornton (1-1) en une manche et deux tiers.

Les rayons arrêtent les Mets sur leurs traces

Ranger Brett Phillips a frappé un simple RBI avec deux retraits dans le neuvième et le Rayons de Tampa Bay a stoppé la séquence de sept victoires consécutives de la New York Mets en les battant 3-2. Phillips a fait un simple dans le neuvième et a envoyé Lowe sur le ring avec la course pour la tête finale.

La victoire a été créditée au plus près de Pete Fairbanks (1-0) a travaillé le neuvième.

Pour les Mets, le joueur de troisième but dominicain Jonathan Villar (2) a envoyé le ballon de l’autre côté de la clôture lors de la cinquième manche, emmenant un coureur dans les sentiers avec deux retraits dans la manche.

La défaite a été portée par le relief dominicain Miguel Castro (0-1) dans un tiers de l’épisode.

Urshela scelle la victoire des Yankees

Le frappeur colombien Gio Urshela a chassé le ballon du terrain et a conduit dans la course gagnante, et le ranger Aaron Judge a frappé deux pour les Yankees de New York, qui ont battu les Oriols de Baltimore 5-4. Dans la septième manche, Urshela a frappé le ballon du terrain en faisant voler le ballon à 414 pieds et a poussé le joueur de troisième but dominicain Miguel Andújar au buzzer avec la victoire, tandis que le juge (10) a fait rebondir le ballon du terrain à deux reprises, dans le premier et quatrièmes épisodes.

La victoire a été attribuée au partant Corey Kluber (3-2) en six manches. Pour les Oriols, la défaite a été portée par le relais Travis Lakins Sr. (1-4) en une manche et deux tiers.