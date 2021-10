Les pirates ont violé le processus de configuration de Chivo Wallet

Comme indiqué à de précédentes occasions, le Salvador a reconnu en septembre la principale crypto-monnaie du marché, le Bitcoin, comme monnaie légale dans le pays. Cependant, depuis son annonce et la création de son portefeuille numérique, Chivo Wallet, il y a eu de nombreux problèmes et critiques auxquels le gouvernement du président Nayib Bukele a dû se soumettre.

Récemment, des Salvadoriens ont signalé que des pirates ont violé leur identité, les volant pour réclamer les 30 USD que ce gouvernement a crédités gratuitement aux citoyens pour les inciter à utiliser Bitcoin.

En ce sens, les Salvadoriens qui n’ont même jamais utilisé le portefeuille numérique, Chivo Wallet, ont signalé que leurs comptes bancaires ont été liés à l’application. Pour ensuite effectuer des retraits de fonds via le portefeuille du gouvernement.

Selon les informations fournies par le portail CoinDesk, entre le 9 et le 14 octobre, au moins 755 notifications ont été reçues d’une organisation de défense des droits humains au Salvador. Qui a signalé le vol d’identité à travers des portefeuilles de chèvre. Ce qui indique, selon les rapports, que des pirates informatiques ont volé l’identité de centaines de Salvadoriens.

Et, les pirates avaient un attrait économique. C’est-à-dire l’incitatif de 30 USD pour chaque personne qui s’est inscrite et a utilisé son portefeuille. En ce sens, les utilisateurs via Twitter ont indiqué ce qui s’était passé et, dans des cas répétés, ont mis en garde contre la gravité de l’événement et ont même exprimé leurs actions contre cette situation.

Arnaque bancaire via Chivo Wallet au Salvador

Ce fut le cas du docteur Ricardo Lara. Écrivain, chroniqueur et médecin salvadorien qui a dénoncé sur ses réseaux sociaux les opérations de la banque nationale qu’il était frauduleusement lié à un compte Chivo Wallet, vidant son argent.

Le médecin a été l’une des victimes de cette arnaque qu’il a voulu laisser reflétée dans un fil via son compte Twitter. Lorsqu’il indique qu’il a même fait le rapport correspondant à la banque et a choisi de déposer une plainte auprès du Parquet ; « Je ne crois pas en l’institution, mais je le ferai », a-t-il expliqué.

L’affaire est signalée à la banque et je prépare le procès devant le Parquet (je ne crois pas à l’instigation mais j’y croirai), car en dehors de l’argent volé cela peut engendrer de graves conséquences‼ ️ juridiques‼ ️ contre moi, tout le monde connaît l’emprunt d’identité en grand nombre (2) – 🤜🤛Ricardo Lara (@DrRicardoLara) 28 octobre 2021

« J’ai signalé l’affaire à la banque et je prépare la plainte devant le parquet (je ne crois pas en l’institution, mais je le ferai). Car en dehors de l’argent volé, cela peut engendrer de graves conséquences juridiques à mon encontre. Tout le monde connaît le grand nombre d’usurpations d’identité avec l’utilisation non autorisée de DUI pour créer des comptes dans le portefeuille Chivo et collecter le bonus « . Lara a posté.

Niveau de sécurité du portefeuille

Désormais, selon le site officiel de Chivo, l’ouverture d’un compte nécessite de scanner le DUI par l’avant et l’arrière, puis d’effectuer une reconnaissance faciale pour vérifier l’identité du titulaire. Mais plusieurs Salvadoriens ont rapporté des preuves que le système est défectueux.

Cependant, malgré ce qui précède, un YouTuber salvadorien a appris l’existence des pirates informatiques, tout en se rappelant que sa grand-mère n’avait pas ouvert son portefeuille Chivo et a décidé d’utiliser l’affaire comme preuve. Même s’il n’avait qu’une photocopie de son DUI, il l’a quand même essayé. Et, à son grand étonnement, la demande a accepté le document comme valide.

Flores a poursuivi le processus de vérification, qui a ensuite demandé une reconnaissance faciale en temps réel. Le YouTuber a pris une photo d’une affiche sur son mur de Sarah Connor, un personnage de la série de films « Terminator ». Quelques secondes plus tard, Chivo Wallet a accueilli sa grand-mère et a lancé l’incitatif de 30 $.

Les victimes ont souligné qu’elles n’étaient pas contre le gouvernement Bukele ou sa décision de légaliser Bitcoin. Au contraire, ils voulaient juste faire prendre conscience que de tels actes frauduleux se produisent aujourd’hui.

Heureusement, il existe des organisations non gouvernementales comme Cristosal, qui font tout leur possible pour aider à résoudre ce problème. Pour l’instant, il reste à s’attendre à ce que le gouvernement de Nayib Bukele résolve ces irrégularités.

