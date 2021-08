Les pirates renomment le nom de compte Twitter de Shatrughan Sinha en « Elon Musk », modifient la photo de profil

Le compte Twitter de Shatrughan Sinha aurait été piraté.

Des cybercriminels auraient piraté le compte Twitter du leader du Congrès et acteur Shatrughan Sinha et auraient changé son nom en « Elon Musk ». Ils ont également changé sa photo de profil d’affichage avec une photo de lancement de fusée.

Cependant, il semble que les pirates aient laissé le mot de passe inchangé, car Sinha a récemment tweeté à propos de son collègue du parti Shashi Tharoor, ignorant les modifications apportées à son profil.

Dans un tweet publié il y a deux heures, Sinha a déclaré : « Quelle conversation fantastique entre deux politiciens populaires, respectables, acceptables et capables ! Le sauve, intellectuel par excellence Shashi Tharoor et le leader franc, courageux et direct du TMC Mauhua Moitra alors qu’il discute avec elle sur India@75. Ils parlent de la façon dont les temps, la démocratie, etc. ont changé au fil des ans. Vos retours et commentaires sont les bienvenus. Jai Hind ! Une interview à ne pas manquer !

Quelle conversation fantastique entre deux politiciens populaires, respectables, acceptables, capables ! Le sauve, intellectuel par excellence @ShashiTharoor et le leader franc, courageux et franc de TMC @MauhuaMoitra alors qu’il discute avec elle sur l’Inde @75. Ils parlent de la façon dont les temps, — ????ߋߊn ᛖߎsк (@ShatruganSinha) 21 août 2021

Plus de détails sont attendus.

