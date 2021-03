Les pires copains adolescents de l’histoire des séries télévisées ⋆ .

Pendant notre adolescence, nous étions tous amoureux collectivement de Chuck Bass, Ezra Fitz et Damon Salvatore, mais vous savez quoi? C’étaient en fait des hommes assez toxiques, en fait j’irais jusqu’à dire qu’ils sont les pires petits amis dans les séries télévisées pour adolescents.

Même si nous avons laissé nos béguinages pour adolescents, il y a toujours eu beaucoup de mauvais petits amis dans les récentes émissions pour adolescents, notamment Nate dans Euphoria et Otis dans Sex Education.

De toute évidence, Nate et Otis sont à des degrés divers de mauvais – Otis aime quelqu’un d’autre pendant une relation, mais Nate à plein régime appelle sa petite amie une «pute» et l’étouffe.

Il y a une gamme de mauvais petits amis dans nos drames pour adolescents préférés de Glee à 90210 en passant par Gilmore Girls et il est maintenant temps de décider qui est vraiment le pire.

Ce sont les pires petits amis dramatiques pour adolescents classés de pas génial à tout simplement horrible et nous aurions dû être autorisés à les aimer:

Otis Milburn

Otis a beaucoup de grandes qualités, mais être le petit ami d’Ola n’en fait pas partie.

Il est évident pour quiconque regarde à quel point Otis aime Maeve, ce qui le rend tellement inconfortable et gênant de le voir essayer une relation avec Ola parce que ce n’est tout simplement pas juste pour elle que son petit ami soit fondamentalement amoureux de quelqu’un d’autre.

De plus, quand il utilise la technique de l’horloge, c’est douloureux à quel point il pense avoir réussi alors qu’il n’a aucune idée du corps des femmes.

Artie Abrams

Ecoutez, je ne m’attendais pas à mettre quelqu’un de Glee dans cette liste, mais à la réflexion, Artie était en fait le pire petit ami de la série.

Commençons par sa relation avec Tina. Bien qu’il soit assez juste qu’il soit ennuyé contre Tina pour avoir simulé son bégaiement, ce n’était alors pas cool pour lui de suggérer à Tina de changer de personnalité juste pour satisfaire son ego. Qui fait ça?

Puis quand il devient jaloux que Santana et Brittany se rapprochent et que Brittany l’a apparemment trompé, il va lui dire qu’elle est stupide plutôt que de lui demander directement ce qui s’est passé.

Et puis dans sa relation avec son Kitty, alors que cela semble être plutôt bon, dans la saison six, Kitty révèle à quel point il l’a mal traitée quand il est allé à l’université. Ce qui est fou, avez-vous vu Kitty? Elle est merveilleuse.

Ethan Ward

Pour un gars qui n’était que dans une saison de 90210, il a fait beaucoup pour devenir le pire petit ami de la série.

Quand 90210 commence, il trompe Naomi, est-il fou? Puis il commence à sortir avec Annie, ce qui met fin à son amitié avec Naomi, il n’a aucune idée de ce qu’il veut réellement mais continue à enchaîner Annie et bien sûr lui brise le cœur. Bravo Ethan.

Dean Forester

Il y a un grand débat parmi les fans de Gilmore Girls pour savoir qui était le meilleur petit ami pour Rory, mais honnêtement, nous devrions vraiment nous demander qui était le pire, car aucun d’entre eux n’est exactement des anges.

Bien que Jess soit maussade et peu fiable, et Logan soit arrogant et un peu riche, aucun d’eux n’est aussi mauvais que Dean.

Dean, qui se marie à 19 ans, procède ensuite à tromper sa nouvelle femme avec Rory et puis quand elle le jette de toute évidence, il s’énerve contre Rory pour avoir couché avec lui. Bien sûr, cela a tout son sens.

Mais même avant que le sexe ne complique les choses, Dean était très possessif et contrôlait probablement à cause de la jalousie et de l’insécurité. Rory n’a pas toujours été la meilleure petite amie à dire mais Dean était toujours ennuyé contre elle pour les plus petites choses.

Il lui a dit qu’il l’aimait après trois mois de fréquentation? Fixe Dean. Et puis quand Rory n’était visiblement pas sûre de ses sentiments, ils se sont séparés parce qu’elle ne l’a pas dit en retour. Honnêtement, ces hommes fragiles égos – je ne peux pas.

Dan Humphrey

Dan étant Gossip Girl devrait être une raison suffisante pour que Dan soit un mauvais petit ami. Partager les secrets de quelqu’un avec tout New York pour tenter de détruire sa vie ne me crie pas vraiment l’amour.

En dehors de cela, il couche avec Georgina, l’ennemi juré de Serena, puis son meilleur ami Blair, qui était également sur Blair, mais comme Dan, ce n’est pas le chemin du cœur de Serena.

Damon Salvatore

Je veux dire que c’est un vampire, rien dans cette relation ne va bien. Mais entrons dans les détails de la raison pour laquelle Damon est un horrible petit-ami pour Elena.

Il essaie de tuer son frère devant elle, ignore systématiquement ses décisions, attaque ses amis et la nourrit de son sang même si elle ne veut pas devenir un vampire. L’expression «le vider» n’a jamais été plus nécessaire.

Ezra Fitz

Oui, il est attirant, mais ne laissons pas cela détourner l’attention du fait qu’il est littéralement un enseignant sortant avec l’un de ses élèves, sachant parfaitement quel âge elle avait avant qu’ils ne commencent à sortir ensemble.

Si cela ne suffisait pas, il sort également avec Aria juste pour se rapprocher d’elle et de ses amis afin qu’il puisse en savoir plus sur l’autre fille mineure avec laquelle il sortait avant qu’elle ne disparaisse juste pour qu’il puisse écrire un livre sur elle.

Ezra pensait aussi avoir mis une fille enceinte quand il était au lycée, mais plutôt que de la surveiller, il a simplement laissé sa mère la payer. L’enfant ne s’est pas avéré être le sien, mais ce n’est pas le problème, il le pensait et n’avait aucun problème à la laisser continuer.

De plus, ces gilets sont suffisamment offensants pour lui donner une bonne note sur cette liste.

Nate Jacobs

Jacob Elordi semble avoir l’habitude de jouer les têtes de bite à la télévision et au cinéma. Je n’ai pas vraiment les mots pour dire à quel point ce gars est foiré, mais je vais essayer.

Le comportement de Nate est carrément abusif envers presque tout le monde autour de lui et son traitement de Maddy est épouvantable. La masculinité toxique n’est pas une excuse pour dire à votre petite amie qu’elle ressemble à une «pute», lui dire de changer de tenue et l’étouffer violemment.

Maddy dit littéralement qu’il sait que son comportement est abusif et qu’il accepte, mais ne fait rien pour le changer. Quel genre de psychopathe est ce type?

Chuck Bass

Qu’est-ce qui n’allait pas avec nous, à 14 ans? Nous pensions sérieusement que Chuck Bass était la définition d’un petit ami parfait, à quel point nous avions tort.

Chuck a de nombreuses qualités négatives qui n’ont rien à voir avec Blair et comme ce n’est pas une thèse sur Chuck, je me concentrerai uniquement sur son mauvais traitement de Blair.

Son amour profond n’est pas assez racheté pour faire de lui une bonne personne, et en fait, nous ne devrions même pas compter comment il traite Blair comme de l’amour.

Au fil des saisons, il abandonne Blair pour un hôtel, est verbalement abusif, ne lui dit toujours pas qu’il l’aimait même s’il l’a évidemment fait, a couché avec Jenny pour revenir à Blair (cruel à la fois pour Jenny et Blair), est devenu physiquement violent. quand elle sortait avec le prince en la jetant à terre et en brisant un mur de verre derrière elle et raconte enfin à Gossip Girl tous ses secrets pour lui revenir.

Désolé mais revenons en arrière et disons-nous à 14 ans que ce n’est pas parce qu’un homme t’achète des pivoines et des macarons que ça fait de lui un petit ami de rêve. En fait, c’est probablement juste des excuses pour toutes les conneries qu’il a faites.

Êtes-vous d’accord avec nous? Votez pour le pire petit ami de la télévision pour adolescents ici:

