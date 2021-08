Les pires critiques de jeux vidéo ⋆ .

Bayonetta – ce n’est pas pour tout le monde (photo : Sega)

Les lecteurs nomment les critiques de jeux vidéo avec lesquelles ils sont le plus en désaccord, notamment Aliens: Colonial Marines et God Hand.

Le sujet du Hot Topic de cette semaine a été suggéré par le lecteur Simon Ashworth, qui a demandé quelle critique – l’une des nôtres ou d’ailleurs – vous semble trop dure ou trop clémente ?

Nous avons eu beaucoup de suggestions différentes, la plupart parfaitement compréhensibles, mais la plainte de loin la plus courante était que Red Dead Redemption 2 était surestimé par presque tout le monde.

Convenir d’être en désaccord

Pour moi, celui avec lequel je suis le plus en désaccord sont les critiques de Bayonetta 1 et 2, que je trouve être les jeux les plus surestimés de tous les temps. Je sais qu’ils sont un favori de GC, et c’est leur critique qui m’a fait essayer le deuxième même si je n’aimais pas le premier, mais je pense que c’était pire.

Je sais que les jeux sont très bien notés par la plupart des sites, mais plutôt que de prétendre que j’ai raison et que tout le monde a tort, j’aimerais dire que… Je suis parfaitement d’accord avec ça. Se plaindre des critiques avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord est l’une des pires choses qui puisse arriver dans le fandom du jeu et les gens se trompent s’ils prétendent qu’il s’agit d’autre chose que de ne pas vouloir se tromper.

D’après mon expérience, les gens qui se plaignent ont fait du bruit pendant des mois dans leur propre tête et quand quelqu’un ose suggérer que la réalité est différente, ils s’énervent. Ce n’est pas sain. Si vous n’êtes pas d’accord avec une critique et qu’elle vient de quelqu’un en qui vous avez confiance, comme GC, cela signifie simplement que votre goût est différent. Rien de plus. Cela devrait être quelque chose que toute personne sensée peut gérer sans envoyer de menaces de mort sur Internet.

PhantomZ

Jeu terminé, mec

Celui qui m’a toujours frappé est la critique EGM pour Aliens: Colonial Marines. Je ne lis pas EGM mais j’en ai entendu parler et j’ai toujours supposé qu’il était au moins raisonnablement bien respecté, car il existe depuis des lustres. Ce qui m’a fait rire, ce n’est pas tant qu’ils lui ont donné 90%, ce qui est clairement ridicule, mais que si vous regardez Metacritic, la prochaine note la plus élevée est de 68%, ce qui est totalement justifié.

Je ne sais tout simplement pas comment quelqu’un qui prétend tout savoir sur les jeux vidéo peut justifier ce score, surtout quand vous voyez ce que tout le monde lui a donné. Les gens parlent de pots-de-vin pour les journalistes de jeux vidéo, mais je n’y ai jamais vraiment cru. Dans certains cas, cependant, il y a très peu de cas où vous vous demandez ce qui s’est passé et si cela était lié à une sorte d’accord publicitaire.

Peut-être, peut-être pas, mais dans ce cas, je ne ferai certainement pas attention à ce que EGM dira jamais.

Gorbie

Bon dieu

Je parie que quelqu’un mentionne la critique d’IGN pour Deadly Premonition, qui était affreuse, mais celle qui m’a toujours frappée était la 3.0 qu’ils ont donnée à God Hand. God Hand, l’un des meilleurs jeux d’action de tous les temps (et bien dû à un remaster ou un remake, si vous voulez mon avis).

C’était au milieu des années 2000, quand IGN était encore assez terrible et presque tout, avec n’importe quel type de battage médiatique, obtenait un minimum de 7,0. Rien de moins et ils ont demandé aux nettoyeurs de l’examiner et vous obtenez des scores comme celui-ci et Deadly Premonition.

Pour être juste envers eux, ils sont bien meilleurs de nos jours et vous pouvez dire que les personnes qui évaluent ont beaucoup plus de connaissances et qu’elles utilisent beaucoup plus l’échelle de notation complète. Ils sont encore loin de mon premier port d’escale pour une critique, mais au moins ils ne sont plus ridiculement mauvais.

Taon

Plus de la moitié

Quiconque a donné à Sonic The Hedgehog 2006 quelque chose au-dessus de 50% mérite d’être moqué et moqué pour le reste de sa vie et en regardant Metacritic, il y en a quelques-uns.

Play Magazine lui a attribué 85%, ce qui est le score le plus élevé de tous, et je suppose qu’il s’agissait d’une sorte de corruption exclusive de couverture. Ensuite, Games Master UK, ce qui est étrange car les publications britanniques sont généralement plus sévères que les autres. Ensuite, c’est Planet Xbox 360, qui qu’ils soient, et Game Informer, dont j’ai entendu parler et que j’aurais dû mieux connaître. Je veux dire, quand même le magazine officiel Xbox ne lui donne « que » 60%, vous savez que vous avez foiré.

Je pense que généralement les normes des critiques de jeux sont plus élevées qu’auparavant, bien qu’il y ait clairement encore une hésitation à donner de faibles critiques aux grands noms. Souvent, je pense que cela vient davantage de la peur d’une foule de fans lynchés, ce qui est une peur très réelle à l’heure des médias sociaux. Mais alors certaines personnes n’aiment jamais entendre la vérité.

Vallée

Pas parfait

Je pense que tout critique qui a attribué la note maximale à Red Dead Redemption 2 serait le meilleur pour moi, car les critiques avec lesquelles je ne suis pas d’accord. Mes raisons sont le gameplay piéton et l’entretien semblable à une corvée de choses comme l’endurance, qui sont bien notées à ce stade. Je pense aussi qu’un point que GC a fait était également intéressant, qui était quelque chose dans le sens du récit forçant le lecteur à une ligne de conduite qu’ils n’auraient pas nécessairement pris eux-mêmes (ce qui dans Red Dead Redemption 2 était l’insistance de Dutch que vous fassiez un dernier travail, malgré votre poche d’argent à ce stade).

Le jeu est un cas étrange, car je ne peux pas penser à un autre exemple où le gameplay moyen a été tellement renforcé par d’autres aspects du jeu. Les emplacements, l’authenticité et les événements aléatoires et organiques restent avec vous longtemps après que vous ayez arrêté de jouer, ce qui ne peut pas être dit pour avoir appuyé sur le but et appuyé sur la bonne gâchette, même si vous ne pouvez pas distinguer votre cible à l’écran, et obtenir le énième headshot d’affilée.

Nathan

Pas assez dit

Zelda : Twilight Princess 8.8 de GameSpot. ‘Nuff a dit.

Cole

CG : Cela nous semble être un score parfaitement juste.

Plus : Jeux



Décision finale

Je considère les critiques comme un guide et un moyen d’obtenir des informations utiles sur un éventuel achat de et comme la méthode scientifique, je vais vérifier une variété de sources pour avoir une impression plus objective et raisonnable du jeu.

J’ai lu beaucoup de critiques qui sont pour le moins suspectes, donc vous ne devriez vraiment pas les prendre pour acquis. J’ai tendance à me fier à l’intuition et à la confiance dans la passion du développeur pour le jeu, ainsi que dans son histoire.

Une façon dont ce qui précède peut prendre la forme d’une poire est la quantité de battage médiatique que vous avez personnellement accumulé en attendant le jeu et les souvenirs d’un titre précédent. Cela peut l’emporter sur le bon sens et le jugement et un jeu pour lequel vous étiez particulièrement excité tombe alors rapidement dans votre estimation et la déception est alors assurée !

Nintendo Magazine System, en 1998, a donné à South Park sur Nintendo 64 environ 90 % pour le jeu, ce qui s’est avéré être une très grosse surestimation, et j’ai ensuite perdu la confiance que j’avais pour le magazine, qui jusqu’alors était assez OK pour donner des notes justes et critiques.

Les scores Cyberpunk 2077 de nos jours, avec la fuite d’informations sur les réseaux sociaux, m’ont mis à l’aise pour obtenir le titre et m’ont fait gagner du temps et de l’argent. Dans un monde pré-social, Cyberpunk aurait été pré-commandé et acheté et ce n’est qu’alors que l’on aurait découvert qu’il était entièrement en bugs et problèmes.

Vous ne pouvez pas vous en tirer maintenant, comme vous pouviez le faire à l’époque, car les scores des magazines étaient les seuls moyens sur lesquels vous pouviez compter et les émissions télévisées étranges comme GamesMaster et Bad Influence. De temps en temps, même GameCentral peut, à mon avis, donner un score inférieur à celui que j’aurais. J’ai acheté six et sept jeux sur 10, peut-être les cinq étranges examinés par GC.

La bonne chose est que vous apprenez la psychologie des sites de jeux et des sites Web et que vous sachiez qu’un site six sur un site est meilleur qu’un six sur un autre site Web. Les six et sept de GameCentral sont un gagnant dans mon livre et un neuf est un jeu de notes complètes. Un score de 10 – wow !

Je suis un vétéran des jeux, assez pour avoir une bonne idée de ce à quoi m’attendre si les recherches que je fais sont assez logiques, mais cela ne veut pas dire que je ne me ferai pas prendre avec un mauvais port par impatience et surexcitation ou quelque chose du genre ! Comme Fallout 3 sur PlayStation 3 – avec des graphismes bogués et rugueux.

Les scores vous donnent une bonne estimation, mais plus vous ferez de recherches, en regardant des sites de streaming comme Twitch, vous obtiendrez certainement les informations vitales que vous trouverez fondamentales pour prendre votre décision finale d’achat de jeux.

Alucard

