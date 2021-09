Les pires équipes de l’histoire de la NBA avec la taxe de luxe payée

L’argent n’assure pas le succès ou le bonheur, peu importe comment il ouvre la voie. Sinon qu’ils racontent à de nombreuses franchises de la NBA, qui n’a pas hésité à emprunter à des niveaux extrêmes et à dépasser de loin les plafond salarial, la figure financière maîtresse que la ligue a lancée en 2002 et avec laquelle elle a réussi à égaliser la concurrence et à rendre les franchises de petits marchés capables de rivaliser avec les géants du sport et des affaires. Seuls les plus riches, ou ceux qui ont des projets sportifs qui demandent un effort, peuvent se permettre de payer les frais. taxe de luxe, qui entrent en vigueur lorsque le plafond salarial est dépassé et augmentent au fur et à mesure que des saisons consécutives s’accumulent au-delà de cette marge.

La franchise qui a subi cela le plus souvent a été, bien sûr, Knicks de New York. En 19 ans, il a payé une taxe de luxe sur jusqu’à 11 d’entre eux, avec les performances sportives moche que nous connaissons tous maintenant, ayant accumulé huit saisons consécutives sans être en séries éliminatoires et avoir un solde sans anneaux. Mais ce n’est pas James Dolan chez les Knicks un cas isolé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, de nombreux projets mégalomanes de la NBA au 21e siècle n’ont pas été basés sur une bonne planification sportive et se sont soldés par un échec. Sur les 167 fois qu’une franchise a dépassé le plafond salarial, 47 d’entre elles n’ont même pas atteint les séries éliminatoires. Nous analysons les cas les plus exagérés d’échec manifeste.

Les pires équipes de l’histoire de la NBA ayant payé la taxe de luxe

Miami Heat 2007/08 New York Knicks 2014/15 Los Angeles Lakers 2014/15 Minnesota Timberwolves 2007/08 New York Knicks 2007/08 New York Knicks 2005/06 Chicago Bulls 2003/04 Toronto Raptors 2002/03 Minnesota Timberwolves 2019/20 Miami Chaleur 2002/03