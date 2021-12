Les pires films de 2021, selon Metacritic

Tout au long de l’année, l’accent est mis sur l’industrie du cinéma sur les superproductions estivales. Entre vos Fast & Furious et vos MCU, la majeure partie du dialogue estival tourne autour de choses qui explosent et de gens faisant des choses qui les tueraient dans la vraie vie. Et ces films peuvent être géniaux, mais qu’en est-il des films moins géniaux ?

Quand nous disons « pas si génial », ce que nous voulons vraiment dire, c’est « totalement puants ». Tous les films ne peuvent pas être les meilleurs, ni même les meilleurs. Certains doivent être les pires – c’est comme ça que les choses fonctionnent. Et tout au long de l’année, certains films ont été critiqués par les critiques.

En passant par Metacritic, nous avons trouvé les 20 films les moins bien notés de 2021, dont certains dont vous avez peut-être entendu parler, tandis que d’autres sont des films directement en vidéo qui nous ont tous dépassés.

Metacritic agrège les critiques de journalistes crédibles du monde entier et attribue une note moyenne aux films, en fonction des critiques. Pour la liste ci-dessous, les films avec moins de sept critiques n’ont pas été considérés comme les pires films de l’année. Metacritic est le site frère de GameSpot, car les deux sites appartiennent à Red Ventures.

Découvrez ci-dessous les films que les critiques n’ont pas aimés, en commençant par le numéro 20. Vous pouvez également consulter les 10 meilleurs films de 2021, selon Metacritic.