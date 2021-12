Les pires franchises de la NFL, Austin Reaves des Lakers et l’auteur Michael Wolff

Russillo partage ses réflexions sur les cinq pires franchises de la NFL (0:40) avant de parler avec le gardien des Lakers Austin Reaves de son parcours dans le basket-ball, apprenant de LeBron James et Russell Westbrook, son vainqueur contre les Mavericks, et plus encore ( 17:21). Puis Ryen discute avec le journaliste et auteur Michael Wolff de son nouveau livre, Too Famous: The Rich, the Powerful, the Wishful, the Damned, the Notorious—Twenty Years of Columns, Essays and Reporting, sur la couverture de Harvey Weinstein, Donald Trump, Steve Bannon, Rudy Giuliani et Jeffrey Epstein, à propos de son livre Fire and Fury : Inside the Trump White House, et plus (40:02). Enfin Ryen répond à quelques questions sur les conseils de vie soumises par les auditeurs (1:02:42)

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Austin Reaves et Michael Wolff

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / RSS