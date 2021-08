Les pires méchants “Bachelor” et “Bachelorette” de tous les temps

Choses sur lesquelles nous pouvons compter au cours d’une saison donnée de The Bachelor et The Bachelorette: 1) les mots “ici pour les bonnes raisons” seront prononcés au moins une fois, 2) s’il y a un moulin à vent, quelqu’un y fait l’amour, et 3) chaque saison a un méchant. Comme, ce dernier est fondamentalement une loi. Au point où il est assez clair qu’ABC entre dans la série avec un méchant à l’esprit, puis procède à leur donner l’édition de l’ancien méchant. Vous savez, les faire paraître aussi mauvais qu’humainement possible (bien que parfois ils soient un peu nuls tout seuls), les garder trop longtemps, comme d’habitude.

Le méchant ™ dure généralement environ la moitié de la saison et est souvent renvoyé chez lui pour un rendez-vous en tête-à-tête avec son rival résident Bachelor Mansion pour un drame maximal. Mais les méchants Bachelor et Bachelorette savent-ils même qu’ils sont des méchants ? Pas toujours. Le méchant de la saison 16, Courtney Robertson (qui, contrairement à d’autres méchants, a en fait remporté The Bachelor) ne l’a pas vu venir …

“Le mot ‘méchant’ ne m’est jamais venu à l’esprit pendant le tournage”, a-t-elle déclaré à Refinery29. “Je n’ai pas regardé ma saison pendant sa diffusion. Quand j’ai commencé à voir des gros titres comme … Maneater, Shameless Seduction, etc … c’est à ce moment-là que ça a vraiment coulé.”

Mais parfois, les méchants Bachelor et Bachelorette se rendent compte à l’avance qu’ils vont obtenir ce montage et s’y pencher pour s’amuser. “C’est ce qui fait une bonne histoire”, a déclaré Krystal Neilson. “Vous avez certainement besoin d’un héros pour vaincre le mal, dans un sens. Et je pense que cela fait une bonne télévision. »

Comme JJ Lane l’a tristement dit, les méchants doivent être vilains, et nous les rassemblons donc tous ici.