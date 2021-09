Les pires moments de la vie d’Ana Parra de Exatlon

Telemundo Ana Parra montre en vidéo l’un des pires moments de sa vie

Ana María Parra, l’ancienne athlète de l’équipe en lice, est entrée dans l’histoire lors de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, qui s’est terminée il y a deux semaines, non seulement en raison de sa puissance physique et mentale qui l’a menée jusqu’à la dernière semaine de la spectacle, mais pour avoir joué dans un moment douloureux, la veille de la finale de la compétition.

Et bien que la jeune mannequin se soit montrée calme après les souffrances causées par sa sortie brutale d’EXATLON en raison de la blessure qu’elle a subie en demi-finale contre Nathalia Sánchez, elle vient d’avouer que cette blessure émotionnelle est toujours ouverte.

La Colombienne de 25 ans a posté sur son compte Instagram une vidéo du moment exact où elle a subi le coup au nez et au cou qui a changé le parcours de son passage dans la compétition et a admis très honnêtement que cela lui cause beaucoup de tristesse. sachez que son parcours à travers EXATLON, un concours remporté par Norma Palafox, s’est terminé ainsi.

“L’un des moments les plus tristes de ma vie “, était le commentaire avec lequel Ana Parra a partagé le clip de l’accident dans EXATLON. “Je pensais qu’après avoir passé tous ces jours je pouvais voir cette vidéo sans rien ressentir, mais mon petit cœur s’est encore ridé 🥺”.

La ingeniera civil, quien actualmente está casada y es empresaria de su propia línea de trajes de baño, aseguró además que pese al dolor que siente por no haber llegado a la final del reality show, algo que anhelaba profundamente, ha tratado de manejar las cosas avec calme.

« Malgré tout, la vie m’a appris à trouver le bon côté de tout et j’essaie de me mentaliser que tout arrive pour quelque chose, tout a un but. 🙌🏼 », a déclaré Ana Parra, avec beaucoup de positivisme, et a partagé une belle phrase. “Par coïncidence, quand je me suis réveillé, j’ai vu cette phrase sur mon téléphone portable, c’est pourquoi j’ai osé poster la vidéo:” Un jour, tout aura un sens, alors pour l’instant, riez de la confusion, souriez à travers vos larmes et continuez de vous rappeler que tout passe par Une raison'”.

Et montrant que ses paroles sont soutenues par ses actions, Ana était également souriante et optimiste, montrant ses nouvelles vidéos TikTok et d’autres types de photos sur son Instagram, où elle a l’air radieuse.

Dans un récent “live” que l’ancienne athlète d’EXATLON a partagé avec ses followers, elle avait également évoqué la question de son accident dans l’émission et déclaré :

“Dieu merci, ce n’était que musculaire et c’est quelque chose dont je suis reconnaissant, car le cou est quelque chose de complètement délicat, et puis rien. Dieu merci cela n’a pas grandi… Je sais que ce qui est arrivé à mon visage est aussi quelque chose de délicat, et aujourd’hui, disons que je vis aussi de mon visage. Donc je remercie Dieu que ce n’était rien de grave, et ici je continue à travailler dur avec ça.

