Les pires mots de passe de 2020: en avez-vous utilisé?

Depuis quelques années maintenant, nous avons été très habitués à écouter les plus avertis du monde numérique que la sécurité est très importante afin de prévenir les attaques, le vol de données ou l’usurpation Internet. Pour cela, et de plus en plus, il est nécessaire que les mots de passe que nous utilisons tous les jours dans le Les différents services doivent être solides, confidentiels et surtout sécurisés.

Mais il semble que de nombreuses personnes dans le monde n’accordent toujours pas d’importance à la sécurité Internet et ont tendance à négliger le niveau de sécurité de leurs mots de passe au quotidien. Ce n’est pas par hasard d’entendre un proche ou de lire aux actualités que Votre identité a été usurpée ou de l’argent a été volé sur votre carte. Cela signifie que vos mots de passe n’étaient pas entièrement sécurisés.

Nous avons souvent entendu les recommandations d’experts concernant le niveau de sécurité que nos informations d’identification doivent avoir pour accéder à tout site Web nécessitant une identification. Mots de passe tels que le numéro de téléphone portable, ou le DNI, ou ceux qui fournissent nos données telles que notre nom, date de naissance ou même le code PIN de la carteIl n’est pas du tout recommandé de s’inscrire sur un portail Internet.

Le pire de 2020

Comme chaque année, la société NordPass, l’une des organisations dédiées à la gestion des mots de passe dans le monde, a publié son rapport annuel présentant ceux qui ce sont les pires mots de passe de 2020. Ces mots de passe ont été utilisés par de vrais utilisateurs pour s’inscrire sur n’importe quelle page ou réseau social sur Internet, et ils ont mis leurs données en danger chaque jour.

Cette liste contient de nombreux exemples que nous ne devons pas utiliser pour choisir notre mot de passe. Parfois, il est préférable de s’arrêter un moment et de mettre un mot de passe plus original et compliqué, qui comprend des majuscules, des minuscules, des signes et des chiffres, puis l’écrire pour s’en souvenir, plutôt que d’opter pour la méthode simple et mettre un mot de passe qui pourrait compromettre notre vie privée.

Comme de coutume ces dernières années, il existe déjà des mots de passe classiques dont le choix n’est pas fortement recommandé, comme «123456» ou ceux formés par les commandes clavier les plus proches: «qwertyuiop “ou” asdfghjkl “.

Dans cette liste, des classiques tels que “mot de passe” apparaissent également dans les premières positions, “Picture1” cette fois avec la variation de 1, “abc123”, ou l’un des plus récurrents quand on ne pense pas trop à notre mot de passe: “0000000”.

De la société NordPass elle-même, ils soulignent que ces types de mots de passe, qui peuvent être difficiles pour l’utilisateur normal, des hackers spécialisés peuvent les déchiffrer en moins de 3 heures. Pour cette raison, l’entreprise elle-même continue de signaler que les mots de passe ne contiennent pas de données personnelles confidentielles, avoir plus de 12 caractères, utiliser plus d’un mot de passe, combiner différents types de caractères sous forme de nombres, majuscules, minuscules et changez-le tous les trois mois au moins.

Voici les 20 mots de passe qui figurent en tête de cette liste:

1. 123456

2. 123456789

3. image1

4. mot de passe

5. 12345678

6. 111111

7. 123123

8. 12345

9. 1234567890

10. senha

11.1234567

12. qwerty

13. abc123

14. Million2

15. 000000

16. 1234

17. iloveyou

18. aaron431

19. mot de passe1

20. qqww1122

Il est frappant qu’après ces 20 premiers mots de passe les plus utilisés et qu’il ne faut pas répéter, d’autres mots de passe de qualité douteuse apparaissent, tels que «123», «123456a», «666666» ou des mots comme «ashley», «princesse», «dragon» et «pokemon».