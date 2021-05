Les pires pannes que les nouvelles limites de vitesse peuvent provoquer | Moteur

Comme vous le savez, les limites de vitesse dans la ville ont changé. Nous allons parler des pannes majeures qu’entraîneront les nouvelles limites de vitesse.

Comme vous le savez, comme il y a eu beaucoup de remous, les limites de vitesse dans la ville ont changé. Dans une grande partie de la ville, les voitures doivent rouler à 30 km / h maximum, une nouvelle règle qui vise à réduire les accidents et à réduire la pollution. Mais, malgré de bonnes intentions, ce dernier point est assez discutable, car il y a certains problèmes liés à la faible vitesse. Parlons de les pannes majeures qu’entraîneront les nouvelles limitations de vitesse.

Si la plupart des voitures qui circulent dans notre pays étaient hybrides ou électriques, cela nouvelle réglementation cela aurait peu d’inconvénients. Dans ces cas, rouler à basse vitesse signifie passer la plupart du temps avec le moteur électrique, dans le cas des hybrides, idéal pour réduire la consommation et la pollution. Mais la vérité est que la flotte est principalement composée de véhicules à moteur à combustion interne avec des années, des voitures non développées pour fonctionner constamment à basse vitesse.

Dans la plupart des cas, circuler à 30 km / h Cela nous oblige à rouler en première vitesse, ce qui est dangereux pour les mécaniciens et peu avantageux pour la consommation. La flotte susmentionnée a une moyenne de 13,2 ans, une moyenne en hausse. Et compte tenu de cette moyenne, il y a peu de discussions sur le risque de pannes.

Si un conducteur est contraint de rouler à faible vitesse, comme 20 ou 30 km / h, il ne pourra pas circuler la plupart du temps en deuxième vitesse, car dans cette vitesse les révolutions seront anormalement basses et sur n’importe quelle pente. il devra revenir pour utiliser le première vitesse pour obtenir la puissance du moteur de votre voiture. Si cette coutume se prolonge dans le temps, les conséquences sont catastrophiques pour différentes parties de la mécanique.

Lorsque la conduite est basée sur le gaz et la rétention, les goujons du moteur doivent absorber plus de mouvement qu’ils ne le devraient, nous obligeant à changer les silentblocs régulièrement. Avec ça charge élevée auquel le moteur est soumis, les roulements sont également compromis, de même que tout ce qui a à voir avec le refroidissement des voitures plus anciennes. Les vibrations et les efforts sont négatifs, sans compter que les systèmes anti-pollution, l’EGR et le filtre, n’auront pas un régime de travail constant pour remplir correctement leur fonction.

Pour les voitures diesel ce sera un véritable enfer, même s’il est également négatif pour toute voiture à combustion interne. L’embrayage peut également être affecté, un élément qui, s’il tombe en panne, ruinera le mois ou l’année.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.