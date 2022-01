Les Pistons font exploser les Bucks au rythme des jeunes Saddiq Bey et Dante Cunningham

Défaite surprise à domicile dollars de Milwaukee en vue de Pistons de Détroit 106-115 dans un duel que les hommes de Mike Boudenholzer n’ont pu contrôler à aucun moment et qui a fini par s’incliner malgré 31 points, 10 rebonds et 7 passes décisives de Giannis Antetokounmpo et 29 points de Jrue Holiday. Le MVP du duel, de loin, était un Saddiq Bey déchaîné qui est dans une période bestiale de la saison. Il a terminé le match avec 34 points et 8 rebonds. Le repêchage n ° 1 Dante Cunningham a récolté 19 points et 7 passes décisives. Sur le banc, Josh Jackson a terminé avec 24 points en 20 minutes.

