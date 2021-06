Les pitreries sur piste de Nikita Mazepin mettent à nouveau en colère Mick Schumacher

Pour la deuxième course consécutive, Mick Schumacher a été irrité par une manœuvre agressive de son coéquipier Nikita Mazepin lors du Grand Prix de France.

En Azerbaïdjan, il y a deux semaines, l’incident s’est produit alors qu’il se dirigeait vers le drapeau à damier lorsque Mazepin a viré à droite dans un mouvement défensif alors que son collègue Haas effectuait un dépassement.

Le pilote né à Moscou a affirmé qu’il s’agissait d’un malentendu car il s’attendait à ce que Schumacher essaie de le dépasser sur la gauche.

Au Paul Ricard, le duo ne s’est affronté qu’à cinq tours de la course. Mazepin a fait un pas vers l’intérieur de Schumacher au virage 3 et a fait perdre de la place à l’Allemand au sommet du virage 4, le forçant à se diriger vers la zone de dégagement pour éviter le contact.

Bien que Schumacher se soit arrêté avant de critiquer verbalement Mazepin publiquement à Bakou, limitant ses émotions à un geste de colère depuis le cockpit, cette fois, il s’est exprimé.

« Il ne doit pas être [like that]”, a déclaré Schumacher aux journalistes allemands après la course, dans laquelle il a terminé 19e – une place devant Mazepin alors que les 20 pilotes ont couru jusqu’à la fin.

«Je pense que je dois en reparler avec l’équipe. Si c’est comme ça que ça va être à la fin, alors c’est comme ça.

« Nous faisons notre truc, il fait le sien. La plupart des gens peuvent s’expliquer que cela ne doit pas être comme ça. À ce niveau, je ne peux pas tout à fait le comprendre.

“Cela signifie simplement que nous devons travailler plus dur, je dois travailler plus dur et j’espère que nous serons bientôt à nouveau plus proches du terrain.” @SchumacherMick résume sa course.#HaasF1 #FrenchGP pic.twitter.com/nXWx4Wsw0P – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 20 juin 2021

Les relations entre les deux recrues de Haas se sont détériorées au cours des dernières courses – un point reconnu par l’oncle de Schumacher, ancien pilote de F1 et désormais expert de la télévision allemande, Ralf.

“Les deux ne partiront pas en vacances ensemble”, a déclaré l’ancien pilote Williams, Jordan et Toyota.

“Je dois dire que la seule excuse que j’ai est que Nikita est absolument dépassée.

« Il roule trop vite et ne laisse pas de place. Dieu merci, rien ne s’est passé parce que Mick s’est regardé dans le miroir, sinon les deux auraient été sortis.

«À un moment donné, le chef d’équipe doit dire quelque chose, même si papa [Dmitry Mazepin] paie la plus grosse facture.

Mick Schumacher a connu un week-end résolument mitigé car le plaisir d’atteindre la Q2 pour la première fois s’est dissipé lorsqu’il n’a pas pu participer à cette séance après une chute tardive en Q1 – et il a ensuite terminé quatre places plus bas que sa position de départ de P15.

“Dans l’ensemble, je pense que nous avons eu un week-end très décent”, a déclaré le joueur de 22 ans. « Nous savions que la course serait difficile – j’étais optimiste parce que je pense que c’est important.

“Je pense franchement que nous n’avions pas le rythme pour nous battre avec Williams ou n’importe qui autour de nous, mais cela signifie que nous devons travailler plus dur, je dois travailler plus dur, et j’espère que nous serons bientôt plus proches.”

