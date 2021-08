Les Pixel 6 et 6 Pro de Google ne seront pas bon marché, et c’est bien

Plus tôt cette semaine, Google a donné à tout le monde un aperçu de ses prochains combinés dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Une assez grande quantité d’informations a été retenue, car nous ne saurons pas à quel prix ces nouveaux téléphones seront facturés. Mais dans une interview avec le magazine allemand Spiegel (via Pocketnow), le vice-président directeur des appareils et services de Google, Rick Osterloh, a confirmé que les appareils seront à la fois “chers” tout en étant dans le segment “supérieur”.

Il s’agit d’une nouvelle approche importante pour nous et nous pensons qu’elle nous aidera à être attractifs sur de nouveaux segments de marché. Mais le Pixel 6 appartient également au segment supérieur et peut suivre les produits concurrents. Je dirais qu’il s’agit d’un « produit haut de gamme grand public ».

Cela vient après qu’Osterloh s’est entretenu avec The Verge en déclarant que “ce sera certainement un produit de qualité supérieure”. Bien sûr, aucun chiffre spécifique n’a été divulgué, mais nous nous attendons à voir des prix autour de 1 000 $. Cela mettrait le Pixel 6 Pro en concurrence directe avec les meilleurs téléphones Android tels que le Galaxy S21 Ultra et le OnePlus 9 Pro.

Mais c’est exactement le marché que vise Google, car la société a également confirmé cette semaine qu’elle prévoyait de dépenser des millions de dollars en marketing. Avec la sortie de LG du marché des smartphones, il y a une opportunité pour Google de ramasser les morceaux et de fournir une concurrence plus rude pour Samsung, OnePlus et Apple.

Alors que le Pixel 4a a été largement considéré comme un succès, le Pixel 5 ressemblait moins à un appareil haut de gamme qu’à un téléphone de milieu de gamme coûteux. Il est clair que Google est désormais en mesure de réinitialiser le marché pour lui-même, grâce au nouveau chipset Google Tenor, qui offre plus de contrôle sur l’appareil qu’un processeur Snapdragon.

En plus de montrer le design unique qui ne manquera pas de se démarquer, Google a révélé que le Pixel 6 serait doté d’un appareil photo grand angle et ultra-large, tandis que le Pixel 6 Pro ajoute un troisième appareil photo avec un objectif périscopique. En ce qui concerne l’écran, nous aurons un panneau FHD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le Pixel 6 et un écran QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le Pixel 6 Pro.

Ceux-ci sont déjà présentés comme deux des téléphones les plus sécurisés du marché, car le Tensor SoC contient la puce de sécurité Titan M2 de Google et un noyau dédié à la sécurité. C’est juste un autre domaine où Google tente de se démarquer du reste de la foule. Et avec tous les changements de sécurité et de confidentialité à venir sur Android 12, le Pixel 6 peut, en fait, être le téléphone le plus sécurisé une fois qu’il arrive.

Toutes ces fonctionnalités et modifications matérielles suggéraient déjà un prix élevé. Mais maintenant, nous savons que c’est exactement ce que nous allons obtenir plus tard cet automne.

