Les Pixel 6 et 6 Pro incluront le Google Tensor SoC, le propre processeur de l’entreprise

08/04/2021 à 17:18 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Google prépare une grosse surprise pour ceux qui attendaient des nouveautés au sein de la gamme Pixel. Et c’est qu’en plus d’offrir des détails sur la prochaine Pixel 6 et 6 Pro, la société a officiellement annoncé que les deux comprendront une puce conçue exclusivement par Google, ce qui signifie que la société ne s’appuierait plus sur Qualcomm ou des tiers à cet égard.

Il semble que s’éloigner de la ligne et concevoir du matériel personnalisé ait été la norme ces derniers mois, et l’exemple le plus clair que nous ayons eu il y a quelque temps avec l’arrivée des processeurs M1 d’Apple, ignorant Intel à cet égard. Dans le domaine de la téléphonie, il semble que Google ait voulu faire de même, et en plus de concevoir le hardware de ses prochains Pixel 6 et 6 Pro, ils veilleront également à intégrer leur propre processeur. La dite Tenseur Google semble venir pour rester. Axé sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatiqueCe sera l’outil dont Google aura besoin pour améliorer le logiciel dans la photographie et le système de ses terminaux. Google va baser ses processeurs sur ARM, et tout indique que la puce inclura deux Cortex-A78 hautes performances, deux Cortex-A76 et trois Cortex-A55, ainsi que le GPU ARM Mali-G78. Samsung se chargerait de les fabriquer, avec un processus 5 nm. Sundar Pichai, PDG de Google, a expliqué que la puce était en développement depuis environ 4 ans et qu’elle avait été construite “à partir des 20 ans d’expérience informatique de l’entreprise”.

Tellement excité de partager notre nouvelle puce Google Tensor personnalisée, qui a été conçue il y a 4 ans (📎 pour l’échelle) ! Tensor s’appuie sur nos 2 décennies d’expérience informatique et c’est notre plus grande innovation dans Pixel à ce jour. Sera sur Pixel 6 + Pixel 6 Pro à l’automne. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy – Sundar Pichai (@sundarpichai) 2 août 2021

En ce qui concerne les appareils, ceux-ci arriveraient dans le courant de cet automne avec ledit processeur. Les rumeurs suggèrent que les deux terminaux offriraient Écrans AMOLED de 90 et 120 Hz respectivement, en plus de Résolutions FHD+ et QHD+. Ils arriveraient dans des configurations de jusqu’à 512 Go de stockage interne et 12 Go de RAM, et ce processeur ferait que la photographie Pixel nous impressionnerait à nouveau avec un Capteur principal 50MP, un capteur grand angle 12MP et un téléobjectif 48MP dans le cas du Pixel 6 Pro. Tous ces détails n’ont pas encore été confirmés par Google, il faudra donc attendre pour connaître les caractéristiques officielles de ces terminaux.