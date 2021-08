Les Pixel 6 et 6 Pro sortiront le Google Tensor, le nouveau processeur développé par Google | La technologie

Google a développé son propre processeur appelé Google Tensor et les Google Pixel 6 et 6 Pro seront les premiers appareils à le sortir, cela a été confirmé par Google sur ses réseaux sociaux.

Google en a assez des fuites et des rumeurs, il a confirmé aujourd’hui l’existence de ses deux nouveaux terminaux haut de gamme qui devraient arriver à l’automne de cette année. Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont une réalité, bien que l’annonce qui a le plus attiré l’attention est que ces deux appareils viendraient avec un processeur appelé Google Tensor.

Les Mountain Viewers semblent avoir décidé de suivre les traces d’Apple et de développer leurs propres processeurs. En fait, dans la publication sur les réseaux sociaux, il est dit que le Google Tensor serait spécialement conçu pour le Google Pixel et son optimisation serait un point important de tout le développement.

Ce processeur suivrait une ligne de développement similaire à celle du Qualcomm Snapdragon et regrouperait les principaux composants. Le Google Tensor disposera à la fois du processeur lui-même et d’une unité de traitement graphique, ainsi que du modem nécessaire pour offrir une connectivité avec les réseaux 5G et, bien sûr, du stockage et de la RAM..

Le différentiel au niveau de ce processeur, en plus d’être nouveau et issu du développement de Google, est l’inclusion d’une puce spéciale appelée Titan M2 qui servira à gérer la sécurité de l’appareil. La section biométrie est également mise en évidence et le Titan M2 vous aidera à la gérer.

Il n’y a pas de chiffres ou d’informations détaillées sur l’architecture de ce nouvel appareil, il faudra attendre le lancement pour le connaître en détail. En ce qui concerne les terminaux, Google a confirmé le design qui a fait l’objet de tant de rumeurs et, en outre, a montré les combinaisons de couleurs disponibles avec ces terminaux.

Pour vous laisser beaucoup plus envie de connaître ces terminaux, Google a parlé de ses appareils photo et, surtout, du Google Pixel 6 Pro. Le meilleur appareil de Google serait équipé de trois capteurs, le principal capable de capturer 150% de lumière en plus. Le capteur secondaire serait un grand angle et, enfin, le troisième un téléobjectif avec un grossissement jusqu’à 4x.

Nous avons créé une puce ! # Pixel6 est alimenté par notre tout premier SoC pour smartphone : rencontrez Google Tensor (5/13) pic.twitter.com/0Kts53Tfqm – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 2 août 2021

Pour le moment, de nombreux autres détails ne sont pas connus sur le nouvel équipement de Google et des données importantes telles que le prix ou la disponibilité restent secrètes. La date de sortie est également inconnue, bien qu’ils devraient sortir à l’automne de cette année..

Il a été intéressant de voir comment Google a remplacé les fuites et a décidé d’aller de l’avant. Le Google Tensor peut être la clé dans les terminaux Google pour se comparer aux appareils Apple en termes d’optimisation complète.