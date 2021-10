Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro arriveront avec une mise à jour du premier jour

En supposant que vous ayez réussi à commander un Pixel 6 ou un Pixel 6 Pro, sachez qu’une fois le téléphone en votre possession, vous aurez besoin d’un peu de temps supplémentaire pour tout configurer et fonctionner. En effet, comme le souligne un article sur les forums d’assistance de Google (via 9to5Google), il y a une mise à jour logicielle à installer.

Le message indique que vous en aurez besoin pour obtenir toutes les fonctionnalités, bien qu’il ne soit pas clair ce qui manquerait si vous commenciez simplement à utiliser le téléphone sans autre que la mise à jour de sécurité de novembre. Selon Google, le numéro de build est le même pour les deux téléphones, et il devrait afficher SD1A.210817.036 ou SD1A.210817.036.A8 pour les clients Verizon. Si votre téléphone arrive en avance, la mise à jour peut ne pas être disponible au début.

Selon notre équipe, toutes les unités d’examen exécutent la même version présente après que l’appareil installe sa mise à jour du premier jour, donc toutes les impressions que vous voyez ici ou ailleurs utilisent le même logiciel. Pour un appareil qui doit être connecté à un réseau, cette approche n’est pas surprenante – elle permet à la production d’augmenter même lorsque le logiciel de lancement est finalisé.

La mise à jour du premier jour s’installe une fois la configuration de votre appareil terminée, et Google indique que le téléchargement et l’installation en arrière-plan peuvent prendre environ 25 à 50 minutes. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro devraient commencer à être expédiés le 28 octobre, donc les expériences de première main avec la mise à jour (et nos critiques des deux téléphones) ne sont pas loin.