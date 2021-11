Les Pixel Buds de Google ne dominent PAS les ventes du Cyber ​​Monday – voici pourquoi

Vous avez probablement vu des rapports douteux sans chiffres réels affirmant que les Airpods d’Apple « dominent » les ventes du Black Friday et du Cyber ​​Monday sur Amazon. Je laisse tomber l’étiquette douteuse sur celui-ci parce que j’ai vu la ressource d’où cela vient, et les écouteurs Jabra Elite Active 75t True Wireless Bluetooth sont également répertoriés comme les meilleurs vendeurs, donc je n’ai aucune idée de ce que cela signifie. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas autant d’importance que d’obtenir la meilleure offre Cyber ​​Monday sur les écouteurs tu comme fait à la fin.

Cela pose cependant une question : pourquoi les écouteurs Pixel Buds A de Google ne se vendent-ils pas bien ? Si vous êtes un utilisateur d’Android, il s’agit d’une excellente paire d’écouteurs qui offrent quelques fonctionnalités qu’aucune autre paire n’offre, et ils sonnent aussi bien que n’importe quelle autre paire d’écouteurs sans fil haut de gamme. Vous pouvez également en obtenir une paire à un prix avantageux pour le Cyber ​​Monday si vous souhaitez les acheter.

La raison est assez simple : Amazon ne veut pas que vous les achetiez, mais veut que vous achetiez des produits Apple.

Google Pixel Buds série A



Les têtes abordables de Google ne figurent peut-être sur aucune liste des meilleures ventes, mais elles offrent des fonctionnalités d’assistant pratiques qui en font un excellent achat pour tous ceux qui font partie de l’écosystème Google. Pour quatre-vingts dollars, il est difficile de critiquer cette affaire.

79,99 $ chez Best Buy 99 $ chez Google

Sans fournir aucune explication, Amazon a décidé d’arrêter de vendre certains produits construits par Google en 2018. Nous pouvons spéculer, et il n’est pas difficile de comprendre qu’Amazon veut vendre plus d’appareils alimentés par Alexa comme l’Echo et moins d’appareils alimentés par Google Assistant comme le Nest Home Mini ou les Google Pixel Buds A, donc repousser la concurrence est un moyen facile d’y arriver.

C’est ce qui peut arriver lorsqu’une poignée d’entreprises contrôlent l’ensemble de l’industrie technologique. Amazon se fera un plaisir de prendre votre argent si vous souhaitez acheter une caméra intelligente tierce pouvant se connecter à Google Assistant ou à un haut-parleur Bluetooth qui fait de même, mais il ne laisse aucun de cet argent aller directement à Google. Étant donné qu’Amazon détient le monopole des achats en ligne pendant le Black Friday et le Cyber ​​Monday, les chiffres des ventes reflètent ce type de comportement.

Cependant, Amazon n’est pas le seul jeu en ville, même s’il le souhaite. De nombreux autres endroits se feront un plaisir de vous vendre une paire de Google Pixel Buds A si vous le souhaitez, comme Best Buy ou la propre boutique en ligne de Google. Avec le bon prix, il est difficile de battre une paire d’écouteurs qui s’adaptent bien, sonnent bien, ont une bonne autonomie de batterie et sont conçus pour être utilisés avec Google Assistant. Il n’y a peut-être pas d’Apple sur la boîte, mais si vous avez un téléphone Android, c’est un bien meilleur choix car ils sont conçus pour fonctionner avec d’autres façons.

