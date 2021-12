Les plafonds de données Comcast ont été à nouveau retardés, peut-être pour toujours cette fois

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les fournisseurs de câble et Internet sont souvent mal classés dans les sondages sur la satisfaction des clients. Au-delà des pannes inattendues et des périodes occasionnelles de ralentissement, des entreprises comme Comcast ajoutent également des frais supplémentaires inexplicables sur les factures des clients. Parmi les pires de ces frais figurent les redoutables plafonds de données, ou « plans d’utilisation des données », comme les appelle Comcast.

De nombreux fournisseurs d’accès Internet facturent des frais supplémentaires aux clients qui utilisent trop de données dans un cycle de facturation ou leur demandent de payer encore plus pour des données illimitées. Depuis plus d’un an, Comcast a prévu d’étendre les plafonds de données à encore plus d’États américains. Mais pour la troisième fois cette année, il a retardé ces plans.

Les plafonds de données Comcast retardés une fois de plus

Plus tôt cette semaine, Light Reading a annoncé que Comcast avait renoncé à déployer des plafonds de données dans le nord-est en 2022. Initialement, la société avait prévu de mettre en œuvre les plafonds en mars 2021. Il y a eu un contrecoup, et la société a donc annoncé qu’elle retarderait la mise en œuvre jusqu’en juillet. Puis, avant la fin février, Comcast a abandonné son projet d’apporter des plafonds de données aux États du nord-est en 2021. Le déploiement commencerait à un moment donné en 2022, mais Comcast n’a pas proposé de date précise.

Il s’avère que la date n’aurait de toute façon pas eu d’importance, car 2022 est désormais apparemment également hors de la table. « Nous n’avons pas l’intention de mettre en œuvre notre plan d’utilisation des données sur nos marchés du nord-est en 2022 pour le moment », a déclaré un responsable de Comcast à Light Reading.

Comcast abandonne-t-il ses plans ?

La publication a contacté Comcast au sujet du retard à la suite d’un récent rapport de WHAV dans lequel le représentant de l’État du Massachusetts, Andy X. Vargas, a affirmé que Comcast avait complètement abandonné son projet d’apporter des plafonds de données au nord-est. En d’autres termes, pas de plafond de données en 2023 ou au-delà.

« Le dernier que nous ayons est qu’ils n’ont aucune intention de réintroduire les plafonds de données, ce qui est une énorme victoire », a déclaré Vargas à WHAV plus tôt cette semaine. Ce n’est pas tout à fait ce que Comcast a dit à Light Reading.

Ravi de ce résultat – les plafonds de données devaient être réintroduits en 2022, mais Comcast n’a maintenant pas l’intention de les réintroduire. Merci à tous ceux qui ont écrit et défendu avec nous ! Assurer une concurrence loyale et le choix des consommateurs est la prochaine étape. #datacaps #digitalequityhttps://t.co/NgklQX9Z0J – Andy X. Vargas (@RepAndyVargas) 15 décembre 2021

Comme le note WHAV, le représentant Vargas, le représentant Dave Rogers et d’autres législateurs du Massachusetts ont envoyé une lettre à Comcast le Nouvel An dernier, exhortant le fournisseur à « reconsidérer toute tentative future d’imposer un plafond de données ou toute perversion des principes de neutralité du net dans le Massachusetts. . »

Voici comment fonctionne l’utilisation des données Internet de Comcast, selon le site Web de l’entreprise :

Le forfait d’utilisation de données Internet de 1,2 téraoctet comprend 1,2 téraoctet (To) de données Internet chaque mois dans le cadre de votre service Internet Xfinity mensuel. Sur les marchés où le plan est en place, les clients qui ne bénéficient pas d’un plan de données illimitées et qui utilisent plus de 1,2 To par mois encourront automatiquement des frais supplémentaires de 10 $ plus taxes pour chaque bloc de 50 Go. Les frais de dépassement mensuels maximum ne dépasseront pas 100 $, quelle que soit la quantité de données qu’un client utilise chaque mois.

Comcast note que les clients qui dépassent la limite recevront un crédit unique annulant les frais de dépassement. Cela ne fonctionnera qu’une seule fois et s’appliquera automatiquement.