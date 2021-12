Les plaidoiries du procès de Kim Potter sur la mort de Daunte Wright devraient débuter lundi

Les plaidoiries finales du procès de l’ancien officier de police du Minnesota, Kim Potter, devraient commencer lundi.

Potter, 49 ans, fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable au premier et au deuxième degré dans la mort de Daunte Wright, 20 ans.

L’ancien officier a pris sa défense en larmes vendredi. « Je suis désolé que ce soit arrivé. Je suis tellement désolé, » dit Potter. « Je ne voulais blesser personne. »

Potter et d’autres agents du Brooklyn Center, Minn., ont déclaré avoir arrêté Wright en avril 2021 pour des étiquettes de plaque d’immatriculation expirées et un assainisseur d’air illégal suspendu à son rétroviseur.

Les agents ont couru son nom et ont découvert une «ordonnance de protection» contre Wright, ainsi qu’un mandat en cours pour une «accusation d’armes pour délit grave». La police est allée arrêter Wright et il aurait tenté de s’éloigner avec un officier encore partiellement dans sa voiture. Potter a crié : « Taser ! Taser ! Taser ! » avant de tirer sur Wright dans la poitrine avec son arme.

La mère de Wright admet qu’à l’époque, son fils n’avait pas de permis de conduire et la voiture n’avait pas d’assurance.

Les avocats de la défense ont fait valoir que bien que Potter ait saisi par erreur son arme de poing au lieu d’un Taser comme prévu, elle « aurait été justifiée d’utiliser une force meurtrière si elle l’avait voulu parce que l’un des autres officiers, alors le Sgt. Mychal Johnson risquait d’être traîné par la voiture de Wright », rapporte l’Associated Press.

La psychologue de la police Laurence Miller a déclaré à la défense que confondre un Taser et une arme à feu peut être un exemple d' »erreur d’action ». Il a dit que cela se produit lorsque quelqu’un « a l’intention de faire une chose, pense que vous le faites, mais fait autre chose et s’en rend compte plus tard », selon KARE11.

Après avoir passé 26 ans dans la force, Potter a démissionné deux jours après la fusillade et a été en consultation.

Son procès fait suite au verdict de culpabilité de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin dans la mort de George Floyd. Les deux incidents ont déclenché des jours d’émeutes dans le Minnesota.