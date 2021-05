Les plaintes de Red Bull au sujet des limites de piste “brutales” des appels ne coupent pas la glace avec la FIA · .

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a rejeté les plaintes de Red Bull concernant les décisions de limitation de la piste pendant le week-end du Grand Prix du Portugal.

Horner a déclaré que les décisions des commissaires sportifs sur les pilotes hors piste avaient été «assez chères pour nous ce week-end».

Il a évoqué “la pole position hier”, que Valtteri Bottas a prise pour Mercedes après que le temps au tour plus rapide de Max Verstappen plus tôt en Q3 ait été supprimé pour une infraction aux limites de piste au virage quatre.

À la fin de la course d’aujourd’hui, Verstappen a eu un autre temps au tour supprimé pour s’être écarté des limites de la piste au virage 14. Cette décision lui a coûté le point bonus pour le tour le plus rapide, qui est allé au pilote Mercedes Bottas.

Après la course, Verstappen a qualifié la décision d ‘«étrange». Aucun autre pilote n’a eu un temps au tour supprimé pendant la course pour avoir couru large dans ce virage.

«Mais pour les limites de piste que nous n’avons vu personne d’autre, la pénalité que Max a infligée aujourd’hui», a déclaré Horner. «Il aurait réalisé ce tour.»

Verstappen a également été impliqué dans une rangée sur les limites de la piste lors de la course d’ouverture de la saison à Bahreïn, où il a dû céder la tête à Hamilton après l’avoir dépassé hors piste.

«Le débat sur les limites de la piste est tout simplement frustrant», a déclaré Horner. «Je veux dire, ça a été brutal pour nous au cours des trois premiers événements. La victoire à Bahreïn, la pole position hier puis le tour le plus rapide. Cela nous a donc coûté assez cher.

Verstappen a perdu son bonus au tour le plus rapide, mais Masi a souligné que les pilotes avaient été consultés sur la définition révisée des limites de piste au virage 14, qui a été annoncée samedi matin. Il a déclaré que la sanction de Verstappen avait été prononcée «conformément aux notes de l’événement».

«Suite à un examen de ce qui s’est passé vendredi en particulier, le virage 14 a été beaucoup plus utilisé», a expliqué Masi. «Ce n’était pas un problème en 2020 mais en est devenu un en 2021. J’ai donc donné à tous les pilotes la latitude d’utiliser le trottoir rouge et blanc à ce virage de la même manière pour le virage cinq.

«Cependant, on leur a dit que s’ils tiraient un avantage durable de chacun d’eux – [by] dépasser une voiture, [being] plus rapide dans un mini-secteur, quoi qu’il ait pu être – qu’il sera examiné.

La ligne de Verstappen dans le coin était une violation claire, a déclaré Masi. «Après l’avoir regardé après la course, il est très clair que Max était… hors de la piste [and] qu’il a été plus rapide dans ce mini-secteur que quiconque et a ainsi obtenu le meilleur tour de la course, ce qui est un point de championnat du monde.

Au total, 18 tours ont été supprimés pendant la course pour des infractions aux virages un, quatre et 14, en plus d’autres plus tôt dans le week-end.

«Il y a eu un certain nombre de temps au tour qui ont été supprimés pendant la course. De plus, quelques-uns ont été supprimés lors des qualifications. Et évidemment, nous avons eu un plus grand nombre – là où il y avait moins d’impact – pendant les séances d’essais, qui ont été supprimés.

«Je pense donc que cela montre que nous contrôlions les limites de piste pour tout le monde de la même manière. De plus, cela correspondait à la manière dont les notes de l’événement étaient présentées, en particulier la troisième version supplémentaire qui a été publiée samedi matin, et qui faisait suite à la discussion lors de la réunion des pilotes sur ce qui serait et ne serait pas toléré. “

Horner a également affirmé que Sergio Perez avait perdu une position au début de la course parce que Lando Norris l’avait dépassé alors qu’il conduisait hors piste. Masi a déclaré que les stewards avaient examiné cet incident et avaient conclu que le laissez-passer était légal.

«Cela a en fait été rapporté par Red Bull pendant la course et a été revu et non, Lando n’a pas dépassé Sergio au virage quatre en dehors de la piste. C’était une manœuvre de dépassement sous freins dans le virage cinq à la fin d’une zone DRS.

Norris a déclaré qu’il n’avait jamais douté que le laissez-passer soit légal. «Je pensais que j’allais bien», a-t-il dit. «Je devrais voir à bord et à partir de la T-cam ou quelque chose comme ça. Mais non, je suis allé à l’intérieur – si j’étais parti, je serais allé à l’extérieur de lui ou quelque chose comme ça.

