Les plaintes des employés d’Apple examinées par le conseil du travail américain

Un conseil du travail américain enquête sur deux plaintes d’employés d’Apple, dont l’une a été déposée par Ashley Gjøvik, un responsable principal du programme d’ingénierie qui a fait une série d’allégations publiques contre l’entreprise.

Cependant, des doutes ont été exprimés sur certaines des affirmations de Gjøvik, y compris des preuves qui semblent réfuter l’une d’entre elles…

Fond

La controverse a commencé lorsque Gjøvik a laissé entendre qu’Apple avait répondu à ses allégations de sexisme en la plaçant en congé administratif. Bien qu’elle n’ait pas spécifiquement déclaré que cela avait été imposé par l’entreprise contre sa volonté, c’était l’implication très claire de sa formulation : qu’Apple pénalisait un dénonciateur plutôt que le contrevenant.

Ainsi, après avoir fait part de mes préoccupations à #Apple au sujet du #sexisme, de l’#environnement de travail hostile et des #conditions de travail dangereuses, je suis maintenant en congé administratif payé indéfini par les relations avec les employés d’Apple, pendant qu’ils enquêtent sur mes préoccupations. Cela semble inclure que je n’utilise pas le Slack interne d’Apple.

Une ancienne employée d’Apple a révélé que c’était en fait Gjøvik elle-même qui avait demandé à être mise en congé payé. Apple a simplement accepté sa demande.

Il convient de noter que Shantini elle-même a quitté l’entreprise à cause de sa politique de travail à distance, elle n’a donc aucune incitation à défendre Apple – en effet, elle pourrait bien se sentir lésée.

Il y avait beaucoup de sous-tweetage par divers autres employés actuels et anciens sur ce sujet. Par exemple, lorsque certains se sont demandé comment ces captures d’écran avaient été rendues publiques, Ricky Mondello, responsable de l’expérience d’authentification d’Apple, a tweeté ceci :

Soyez très prudent lorsque vous tirez des conclusions sur la base de quelqu’un qui publie des captures d’écran effrayantes et hors contexte qui prétendent qu’un employeur viole la vie privée des employés, sans couvrir le but et la politique de divulgation des données. (Ceci est certainement un sous-tweet.) – Ricky Mondello (@rmondello) 30 août 2021

Les preuves à l’appui fournies par Gjøvik pour ses allégations de sexisme semblaient également relativement faibles. Elle a tweeté une capture d’écran des commentaires positifs d’un manager sur iMessage.

Retour sur la présentation d’aujourd’hui – je cherchais spécifiquement le ton. Tu as été excellent. Je ne vous ai pas entendu monter d’une octave à la fin de vos déclarations. Je suis apparu comme beaucoup plus autoritaire. C’est super rafraîchissant de fournir des commentaires et de voir ensuite que vous essayez d’agir en conséquence. Merci!

Bien qu’il soit bien connu que certains managers masculins ont des attitudes sexistes à propos des différences de ton entre les hommes et les femmes, les commentaires ici semblent s’appliquer à un employé de l’un ou l’autre sexe. Une personne qui a un ton interrogateur à la fin de ses déclarations aura en effet tendance à ne pas être sûre d’elle-même, et un certain nombre d’utilisateurs de Twitter ont noté qu’il s’agissait d’un retour extrêmement courant donné aux hommes et aux femmes lors de la formation à la prise de parole en public.

J’ai reçu exactement les mêmes commentaires dans le passé, en tant qu’homme, d’une femme. Je peux comprendre les commentaires à 100%.

Gjøvik a ensuite accordé une interview à The Verge, qui a rendu l’ensemble du différend aussi public que possible. Cela a été suivi d’une page Web sur laquelle elle a publié une masse de ses tweets sur le sujet, y compris une longue liste des infractions qu’elle croyait que ses managers avaient commises (avec quelques rédactions):

Agression et batterieEnvironnement de travail hostileQuid Pro Quo Pot-de-vinEnvironnement de travail hostileReprésailles et résiliation constructive #1Représailles et résiliation constructive #2Négligence ; Défaut de signaler les blessures sur le lieu de travail Préoccupations relatives aux agressions sexuelles Discrimination sexuelleSécurité au travail sur la culture sexiste dans le handicap Discrimination et violation de la FMLAEnvironnement de travail hostileHarcèlement sexuelEnvironnement de travail hostileNon à aborder l’environnement de travail hostile Dénonciation et autre plaidoyer

Enquête sur les plaintes des employés d’Apple

. rapporte que Gjøvik et un autre employé d’Apple ont déposé des plaintes auprès du National Labor Relations Board des États-Unis.

Une agence nationale du travail des États-Unis enquête sur deux accusations contre le géant de la technologie Apple Inc (AAPL.O) déposées par des employés, selon les archives de son site Web, au milieu d’une vague d’activisme des travailleurs dans une entreprise connue pour sa culture secrète. Les accusations, déposées les 26 août et 1er septembre, sont en cours d’examen par le bureau du National Labor Relations Board des États-Unis à Oakland, en Californie. L’agence a refusé de commenter. “Nous prenons toutes les préoccupations au sérieux et nous enquêtons de manière approfondie chaque fois qu’une préoccupation est soulevée”, a déclaré Apple, basé à Cupertino, en Californie, dans un communiqué citant la confidentialité des employés en refusant de discuter de détails. Ashley Gjovik, responsable principale du programme d’ingénierie chez Apple, a déclaré à . qu’elle avait déposé l’accusation du 26 août, qui cite le harcèlement d’un responsable, la réduction des responsabilités et l’augmentation du travail défavorable, entre autres plaintes.

Une plainte distincte a été déposée par l’ingénieur Apple Cher Scarlett, qui a mené une enquête interne pour déterminer s’il y avait un problème d’équité salariale au sein de l’entreprise. Environ 2 000 employés, hommes et femmes, ont partagé leur ancienneté et leur salaire. L’analyse des résultats a montré une disparité de 6 % entre les rémunérations des hommes et des femmes. Apple a répondu en interdisant de telles enquêtes, ce qui n’a pas vraiment aidé à dissiper les inquiétudes concernant l’inégalité de rémunération.

L’accusation du 1er septembre a été déposée par Cher Scarlett, un ingénieur logiciel d’Apple, qui a déclaré que l’entreprise avait arrêté à plusieurs reprises les discussions sur les salaires entre les employés. Les documents qu’elle a envoyés à l’agence, qu’elle a fournis à ., indiquent qu’Apple “s’est engagé dans des activités coercitives et répressives qui ont permis des abus et du harcèlement des organisateurs d’activités concertées protégées”.

La raison pour laquelle beaucoup ont choisi de sous-tweeter plutôt que de répondre directement est la crainte que toute expression de doute sur un individu puisse être interprétée à tort comme un rejet de rapports légitimes de sexisme. Pour être clair sur ma propre position, je n’ai absolument aucun doute que le sexisme se produit au sein d’Apple comme dans toute grande organisation. Je n’ai pas l’intuition nécessaire pour me prononcer sur le sérieux avec lequel l’entreprise tente de corriger ces problèmes, mais j’estime que répondre à une enquête qui révèle des disparités salariales en interdisant de telles enquêtes est une réponse aussi stupide qu’un entreprise pourrait éventuellement faire.

