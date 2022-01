Les plaisanteries sexy de Betty White avec Jason Momoa deviennent virales après la mort de la star des «Golden Girls»

L’actrice Betty White est décédée vendredi et de nombreux moments préférés des fans de sa carrière deviennent viraux sur les réseaux sociaux, y compris ce clip d’elle flirtant avec Jason Momoa. White et Momoa sont apparus ensemble dans l’émission de Conan O’Brien en 2014, juste après que Momoa ait fait la couverture de Men’s Health UK. Lorsqu’ils ont affiché la photo à l’écran, White a laissé échapper un soupir apparemment involontaire de « oh ».

La foule a tellement ri que la conversation a dû faire une pause, et O’Brien a demandé à White si elle allait bien. Elle gloussa en répondant : « Je vais mieux. » Un instant plus tard, dans la même interview, Momoa a fait une blague sexuelle grossière qui a semblé susciter une autre ascension chez White. En réponse, il tendit la main et lui prit la main pendant un moment. Les fans craquent à nouveau à ce moment décontracté ce week-end alors qu’ils pleurent White.

« Elle était une artiste tellement brillante, drôle et merveilleuse. Elle va nous manquer », a commenté une personne. Un autre a ajouté: « Je pense que Betty White parle pour nous tous », tandis qu’un troisième a écrit: « Betty est une véritable icône, bénissez-la. Elle me fait toujours rire, peu importe ce qu’elle fait. »

White avait 99 ans et n’était qu’à quelques semaines de son 100e anniversaire lorsqu’elle est décédée vendredi matin. Des sources des forces de l’ordre familières avec la situation ont déclaré que White était décédée à son domicile, mais la cause exacte de son décès n’a pas été révélée.

White est née en 1922 et a commencé sa carrière dans le divertissement en 1939. À l’époque, cela signifiait travailler à la radio tout en essayant de percer dans l’industrie florissante de la télévision et du cinéma. Certains de ses premiers rôles en petits groupes ont été dans les émissions télévisées Blondie, The Great Gildersleeve et This Is Your FBI dans les années 1940. On lui a offert sa propre émission de radio intitulée The Betty White Show, et elle a continué à co-animer des émissions de radio à Los Angeles au début des années 1950.

De nos jours, il serait extrêmement difficile de résumer la carrière de White en une poignée de titres pour lesquels elle est « la plus connue », d’autant plus qu’elle signifie quelque chose de différent pour chaque génération. Les blancs ont changé avec le temps et ont roulé avec les coups d’une manière que peu d’artistes ont réussi à atteindre. Elle était également célèbre pour sa capacité à rire d’elle-même et sa volonté de renverser les conventions tant que cela était au service du travail.

White n’a pas eu d’enfants et ne s’est pas remariée après le décès de son mari en 1981. Elle laisse dans le deuil des légions de fans et d’admirateurs lui rendant hommage de toutes les manières possibles ce week-end.