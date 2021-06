Les planètes marquent les cycles solaires

15/06/2021 à 10:00 CEST

Des scientifiques du laboratoire de recherche Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) à Dresde, en Allemagne, ont conclu dans une étude que les cycles solaires reçoivent une influence planétaire plus déterminante qu’on ne le pensait auparavant. Les cycles solaires de 11 ans et le reste des fluctuations que le Soleil subit périodiquement sont synchronisés à partir de la force d’attraction des planètes.

Selon un communiqué de presse, les forces de marée des planètes Vénus, Terre et Jupiter fonctionnent comme un “Horloge externe” qui gère les cycles solaires de 11 ans. Son effet est maximal lorsque les planètes sont alignées : une constellation qui se produit précisément tous les 11,07 ans.

Outre cette influence planétaire, des recherches récemment publiées dans la revue Solar Physics soutiennent que les prévisions à très long terme de l’activité solaire, utilisées par exemple pour déterminer l’impact de cette dynamique sur l’évolution du climat, sont quasiment impossibles.

Les chercheurs pensent qu’au-delà de la synchronisation planétaire des cycles solaires court et moyen, les plus longues fluctuations de l’activité du Soleil, enregistrées sur des milliers d’années, sont en réalité un processus chaotique et il n’est pas possible de les prévoir rigoureusement.

Cycles solaires qui se chevauchent

Les cycles solaires Les taches solaires, qui durent 11 ans, sont les plus connues et les plus étudiées. Cependant, il existe de multiples variations dans la dynamique solaire et dans la quantité d’énergie émise par le roi des étoiles, à la fois en termes de luminosité et en relation avec les changements du vent solaire et du champ magnétique.

De cette façon, les fluctuations et les cycles solaires se produisent souvent de manière superposée, ce qui rend sa prévision plus complexe et rend difficile sa caractérisation. En plus des cycles de 11 ans, il y en a d’autres qui ont lieu environ tous les 85 ans, comme le “cycle de Gleissberg”.

Le soi-disant “cycle Suess-de Vries” a lieu tous les 200 ans, tandis que les soi-disant “événements de liaison” se produisent tous les 1 500 ans et déterminent également d’autres cycles solaires beaucoup plus longs. Le champ magnétique du Soleil est la clé de toutes ces variations, mais selon de nouvelles recherches reçoit une influence déterminante des planètes.

Sur la base de calculs effectués par des scientifiques, les planètes fonctionneraient comme une sorte de « métronome » pour le Soleil: ce mécanisme rythmique conditionnerait les cycles solaires et déterminerait l’intensité de son champ magnétique. L’influence planétaire aurait un impact en même temps que la propre dynamique interne du Soleil et le champ gravitationnel de l’ensemble du système solaire.

A long terme l’incertitude règne

Mais les spécialistes pensent que ces dynamiques rythmiques ne prennent forme que dans des cycles à court et moyen terme. Lorsqu’on analyse des périodes plus longues, le Soleil ne présente pas de processus cycliques qui peuvent être régulés ou prédits : au contraire, ils sont phénomènes qui suivent une activité absolument aléatoire.

Pour confirmer cela, les chercheurs ont effectué des simulations sur une période d’activité de 30 000 ans sur le Soleil. Ils ont découvert que des baisses soudaines et irrégulières de l’activité magnétique se produisent tous les 1 000 à 2 000 ans. A certains moments, le système est dominé par le chaos et perd la synchronisation qui le guide, jusqu’à ce qu’il redevienne régulé avec l’influence planétaire.

Ces découvertes sont cruciales pour comprendre la relation étroite entre la dynamique du Soleil et des planètes. De plus, ils servent à comprendre que certains phénomènes sont imprévisibles : dans quelle mesure serons-nous à la merci des « caprices » de notre étoile la plus importante ?

Photo : Le soleil a brillé autour d’une douzaine de régions actives sur une période de cinq jours en mai 2015, montre l’image. Selon les recherches, l’influence planétaire sur cette activité est plus forte qu’on ne le pense habituellement. De plus, il est pratiquement impossible de le prévoir à long terme. Crédit : Observatoire de la dynamique solaire, NASA.