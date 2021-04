Les planètes, Nathy Peluso ou Rufus Wainwright à la tête des Nuits botaniques Poster

MADRID, 29 avr. (EUROPA PRESS) –

Les planètes avec lui Enfant d’Elche, Nathy Peluso ou alors Rufus Wainwright sont quelques-uns des noms qui seront présents dans le 5e anniversaire des Nuits Botaniques, qui aura lieu pendant les mois de juin et juillet 2021.

Cette nouvelle édition représente les retrouvailles avec le public madrilène après le report de l’année dernière en raison de la pandémie. Les concerts Ils seront vivants, en plein air et dans les environs du Jardin botanique royal Alfonso XIII de l’Université Complutense de Madrid.

En plus des noms déjà mentionnés, il y en aura aussi d’autres tels que Lori Meyers Oui Annie B. Sweet, Coque Malla, Miguel Ríos, Los Secretos, Estrella Morente, Xoel López, Iván Ferreiro, Rosario, María José Llergo, Dorian ou alors Diego El Cigala.

L’organisation a souligné que la situation actuelle signifie qu’à cette occasion, “Toutes les mesures nécessaires sont prises pour minimiser les risques et fournir la meilleure protection possible“Ainsi, il y aura une réduction de capacité jusqu’à 2 000 personnes, organiser tous les concerts en format assis et porter un masque.

En outre, cette année, le lieu comprendra deux zones différenciées: la zone de loisirs et de restauration et l’auditorium, où se dérouleront les concerts. De la part de l’organisation, et grâce à la collaboration du Bureau du Recteur de l’Université Complutense de Madrid, L’espace de cette première zone du Jardin botanique a été agrandi jusqu’à un total de 19 000 m2 de prairies et d’arbres.

De même, les nouvelles dates des artistes qui ont reporté leur représentation pour la sixième édition en 2022 ont également été confirmées. Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes et Tonino Baliardo, Imelda May, Wilco, Belle & Sebastian et Beth Orton, Crowded House, Zucchero, Carlinhos Brown ou alors Youssou ndour.

Depuis l’année dernière, le festival a travaillé pour confirmer le plus grand nombre d’artistes qui étaient programmés. Dans les cas où il n’a pas été possible de conserver les concerts pour cette année ou de les reporter, le montant total a été retourné à leurs acheteurs. Cette politique continuera à être fournie dans le cas où un concert subit des changements, des restrictions ou des annulations.

Les acheteurs qui ont décidé de conserver leurs billets achetés en 2020 se sont vu proposer une prévente exclusive afin de pouvoir les racheter et choisir leur emplacement préféré dans la nouvelle carte adaptée à cette situation. Les billets doivent être achetés par des unités résidentielles, garantissant ainsi la distance de sécurité.

Les billets pour 2021 seront en vente à partir du mercredi 5 mai au public. Les seuls points de vente officiels sont «www.nochesdelbotanico.com» et «www.entradas.com».