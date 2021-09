Les plans 2021 de Meghan Markle et Harry en lambeaux – “Pas ce qu’ils voulaient!” | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale il y a 18 mois et se sont depuis lancés dans un certain nombre de projets ambitieux, notamment avec certaines des principales plateformes de streaming au monde. La commentatrice royale Daniela Elser a affirmé que cette année avait été conçue pour être “12 mois de conquête du monde” pour Meghan et Harry, mais a décrit les neuf derniers mois comme un “buste pour le duo désormais basé en Californie”.

Elle a écrit sur le site Web australien News.Au : « Soyons honnêtes : personne n’a vraiment obtenu le 2021 qu’il voulait, n’est-ce pas ?

«Et cela inclut Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex. Grattez la surface et cette année a été un échec pour le duo désormais basé en Californie.

“Ignorez les querelles familiales qui ont dominé les nouvelles liées au Sussex de cette année et, mis à part l’arrivée joyeuse du deuxième enfant du couple, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, même Sherlock Holmes aurait du mal à dénicher une victoire majeure pour les transfuges royaux. “

Mme Elser a cité un certain nombre de décisions controversées que le couple a prises cette année et qui ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Meghan et Harry se sont assis avec Oprah Winfrey en mars et ont lancé une série d’accusations accablantes contre la famille royale.

Cela a amené le palais à répondre “les souvenirs peuvent varier”.

Mme Elser a suggéré que cette décision s’était retournée contre le couple et a affirmé que “le barrage n’avait fait qu’augmenter la cote d’approbation de la famille royale”.

Le duc de Sussex est brièvement retourné au Royaume-Uni en avril pour les funérailles du prince Philip et pendant le service à Windsor, il a été séparé du prince William par son cousin Peter Phillips, au milieu d’une querelle signalée entre les deux frères.

Meghan n’a pas assisté aux funérailles et à la place, la duchesse, qui était enceinte à l’époque, a suivi les conseils médicaux pour rester aux États-Unis.

Mme Elser a déclaré que l’atmosphère entourant le retour du prince Harry “semblait ressembler à une version en direct de Frozen, seulement un peu plus glaciale”.

Meghan a donné naissance à son deuxième enfant Lilibet Diana en juin, mais le choix du nom a divisé l’opinion car c’est un surnom utilisé par la reine.

« Libérés du palais, libérés de tout ce protocole hiérarchique embêtant, ils semblaient prêts pour 12 mois de conquête du monde.

“Après avoir conclu des rumeurs de 180 millions de dollars de contrats, ils pouvaient désormais garantir qu’ils pourraient garder les lumières allumées et obtiendraient leurs invitations annuelles aux Oscars.

«Mais toutes ces promesses n’ont pas abouti.

“Au lieu de cela, ce qui a défini cette année (du moins jusqu’à présent), c’est le couple qui a consolidé son statut de paria du palais tout en ne laissant aucune marque sur le paysage philanthropique.”