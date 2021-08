Les plans ambitieux de Colby Covington : être un double champion en battant Usman et Adesanya

in

Colby Covington est prêt pour un match revanche avec Kamaru Usman à l’UFC 268, mais il a déjà des plans pour plus tard. ‘Chaos’ est l’ancien champion par intérim des poids welters de l’UFC, mais a échoué dans sa tentative de devenir champion incontesté à l’UFC 245. Il a perdu par TKO au cinquième tour contre Usman, mais a beaucoup de confiance dans le match revanche.

Si Covington parvient à lever la main en novembre, dit-il veut passer au poids moyen et affronter Israel Adesanya pour devenir double champion. Il pense également que stylistiquement, il s’intègre bien avec Adesanya.

Avertissement

“Je vais combattre Kamaru Usman dans ma catégorie de poids”, a déclaré Covington à Jack Owoc de Bang Energy dans une récente interview. «Je vais obtenir le titre mondial, 170, poids welter, puis je vais travailler avec vous et Bang Energy pour mettre la masse musculaire et nous allons passer au poids moyen, à 185 et nous sommes va battre Israël Adesanya.«.

“Chaos” aurait l’avantage au combat, mais Adesanya aurait l’avantage du coup de poing. “The Last Stylebender” est également à court d’options à 185 livres. et un combat avec Covington serait génial. Cependant, il semble peu probable que Covington obtienne un tir immédiat à 185 livres, car il devrait probablement donner à Usman une revanche immédiate.

Colby Covington n’a combattu qu’une seule fois depuis sa défaite contre Usman et c’était en septembre 2020. Là, il a obtenu un TKO de cinquième ronde contre Tyron Woodley. Quand il a combattu Usman, c’était la première fois qu’il se battait pour l’or incontesté de l’UFC.. Chaos est l’ancien champion par intérim et a remporté des victoires notables sur Robbie Lawler, Rafael dos Anjos et Demian Maia.

Publicité