Les plans audio sociaux de Facebook incluent la découverte de podcast et un clone du Clubhouse

Facebook veut que vous commenciez à parler et à écouter sur Facebook.

Des sources affirment que le réseau social prévoit d’annoncer une série de produits – dont certains n’apparaîtront pas avant un certain temps – sous l’égide de «l’audio social» lundi. Ils incluent le point de vue de Facebook sur Clubhouse, le réseau social uniquement audio qui s’est développé rapidement l’année dernière, ainsi qu’une poussée dans la découverte et la distribution de podcasts, avec l’aide de Spotify.

Les plans audio de Facebook comprennent:

Une version audio uniquement de Rooms, un produit de visioconférence lancé il y a un an, lorsque la pandémie a stimulé l’adoption massive de Zoom. Un produit de type Clubhouse qui permettra à des groupes de personnes d’écouter et d’interagir avec des orateurs sur une «scène» virtuelle. Un produit qui permettra aux utilisateurs de Facebook d’enregistrer de brefs messages vocaux et de les publier dans leurs fils d’actualité, comme ils peuvent actuellement le faire avec du texte, des images et des vidéos. Un produit de découverte de podcast qui sera connecté à Spotify, qui a beaucoup investi dans le podcasting au cours des deux dernières années. Je ne sais pas si Facebook a l’intention de faire plus que de signaler les podcasts pour ses utilisateurs et de les envoyer à Spotify.

Je ne sais pas non plus quel est le calendrier des produits que Facebook annoncera demain. Mon sentiment est que le produit Rooms – qui, encore une fois, est une version de la visioconférence sans vidéo – est le candidat le plus susceptible d’être mis en ligne tout de suite. Des sources ont déclaré que d’autres produits pourraient ne pas apparaître, même sous forme bêta, jusqu’à plus tard ce printemps.

Tout compte fait, les annonces visent à signaler la conviction du PDG Mark Zuckerberg que ses utilisateurs sont prêts à utiliser la voix et l’audio pour se connecter les uns aux autres. Il n’est pas le seul cadre de Big Tech à s’intéresser à cette idée récemment: Twitter a déjà lancé Spaces, sa propre version de Clubhouse. Et Apple prépare un nouveau service de podcast d’abonnement qu’il pourrait annoncer dès mardi, dans le cadre du déploiement de son propre produit.

Zuckerberg doit s’entretenir avec le journaliste technologique (et contributeur de Vox Media) Casey Newton lundi à 13 heures, heure de l’Est; ce week-end, Newton a écrit que lui et Zuckerberg parleraient de «ce moment de transition sauvage dans la technologie et les médias», notant que Facebook est «de plus en plus intéressé par les bulletins d’information, l’audio en direct et d’autres technologies».

Facebook a proposé ce non-commentaire en réponse à une requête de Recode: «Nous connectons les gens via les technologies audio et vidéo depuis de nombreuses années et explorons toujours de nouvelles façons d’améliorer cette expérience pour les gens.» Les représentants de Spotify et Apple ont refusé de commenter.

Zuckerberg a manifesté son intérêt pour Clubhouse, qui a été lancé au début de la pandémie et a connu une croissance rapide tout au long de l’année dernière, ce qui est assez clair. Il s’est présenté à plusieurs discussions sur le service, dont une avec le PDG de Spotify, Daniel Ek. Clubhouse, quant à lui, vient d’annoncer un nouveau cycle de financement qui valorise l’entreprise à 4 milliards de dollars – quelques mois à peine après avoir annoncé un cycle de financement qui l’évalue à 1 milliard de dollars.

Dans le même temps, les observateurs ont émis l’hypothèse que Clubhouse, qui propose des discussions éphémères et en temps réel devant un public aussi grand que 5000 personnes, pourrait avoir du mal à retrouver le buzz qu’il avait eu en 2020 et plus tôt cette année, alors qu’une grande partie de la le monde était verrouillé et cherchait des distractions. Le rythme des téléchargements de l’application semble avoir ralenti avec sa nouveauté, et Clubhouse n’a pas mis à jour ses totaux d’utilisateurs à partir de février, quand il a annoncé qu’il comptait 10 millions d’utilisateurs.

Et si vous voulez une critique réfléchie des défis produits par Clubhouse, je vous suggère de lire ce fil Twitter de l’investisseur technologique Shaan Puri. Tl; dr: Il est difficile de créer systématiquement du contenu en direct, uniquement audio, qui engagera les utilisateurs actuels et en apportera de nouveaux.

Donc … tout le monde semble penser que le clubhouse est la “prochaine grande chose” – mais je pense que ça va échouer. Voici comment je pense que tout se passe. – Shaan Puri (@ShaanVP) 16 mars 2021

D’un autre côté, Clubhouse est toujours limité aux utilisateurs d’iPhone d’Apple, et quand il s’ouvrira au monde des utilisateurs d’Android, ses chiffres augmenteront certainement à nouveau. Il est certainement trop tôt pour déterminer si le format lancé par Clubhouse – un mélange de podcasting en direct et de conférence virtuelle – va rester.

Il est également, évidemment, beaucoup trop tôt pour savoir si la grande échelle de Facebook l’aidera à détrôner Clubhouse. Mais Zuckerberg n’a pas hésité à copier des services ou des fonctionnalités construits par des concurrents ou des concurrents potentiels, avec des résultats mitigés: il a réussi à copier avec succès la fonction «Stories» lancée par Snapchat, par exemple, mais Rooms, son futur concurrent Zoom jamais pris sur. Et Reels, sa tentative de cloner le service vidéo de forme courte de TikTok, est un travail en cours qui est stocké en grande partie avec … des vidéos qui sont apparues pour la première fois sur TikTok. Encore à venir: Une version Facebook du service à succès d’écrire votre propre newsletter de Substack.