Les plans biennaux d’Arsène Wenger pour la Coupe du monde s’accélèrent alors que la CONCACAF et l’AFC soutiennent la proposition malgré la forte opposition de l’UEFA

Le projet d’Arsène Wenger d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans semble s’accélérer après le soutien de deux fédérations de football.

La confédération de l’Association de football d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et la Confédération asiatique de football (AFC) ont toutes deux apporté leur soutien malgré l’opposition de l’UEFA et de la CONMEBOL à cette idée.

Wenger veut changer la structure du calendrier actuel du football et reçoit un soutien pour cela

La CONCACAF a publié une déclaration disant qu’elle reconnaissait les avantages du nouveau format de la Coupe du monde en termes de moins de déplacements pour les joueurs, moins de pauses internationales et plus de matches compétitifs.

« Nous continuerons d’examiner ces propositions de manière constructive, avec un esprit ouvert et dans un esprit d’engagement positif », a déclaré la CONCACAF.

« Bien que la CONCACAF se concentre immédiatement sur sa propre région, nous croyons également à l’importance de faire partie de la famille mondiale du football et nous écouterons les points de vue des parties prenantes du football dans toutes les régions du monde.

“Nous encourageons non seulement nos confrères confédérations, mais aussi tous les membres de la famille mondiale du football à se réunir et à travailler en collaboration pour créer des calendriers et des compétitions de la FIFA qui ont des avantages pour le développement du football dans toutes les régions du monde.”

Christian Pulisic de Chelsea et des États-Unis pourrait être confronté très bientôt à un nouveau format de Coupe du monde

La déclaration de l’AFC a fait une lecture similaire qui a déclaré qu’ils «se félicitaient» de la décision de poursuivre les plans.

Il disait : « La Confédération asiatique de football se félicite du vaste processus de consultation lancé et dirigé par la FIFA pour examiner les options permettant d’optimiser le nouveau calendrier international des matches. »

Wenger a souligné que le modèle actuel est “obsolète” et a déclaré que le déménagement n’était pas motivé par l’argent.

Alors que le Français était un révolutionnaire à Arsenal dans la façon dont il a transformé la fortune du club sur le terrain et changé le style du football anglais, ses plans n’ont pas été bien accueillis par l’ensemble de la communauté du football.

Wenger était un révolutionnaire à Arsenal et reste toujours le seul manager de l’histoire de la ligue à être invaincu une saison

Ses plans pour la Coupe du monde ne sont pas la première fois qu’il suggère quelque chose de radical, car il a proposé de grands changements à la règle du hors-jeu et des coups d’envoi au lieu des remises en jeu.

Bien que ces plans ne se concrétisent peut-être pas, ses ambitions pour la Coupe du monde ne vont certainement pas disparaître de sitôt et il reste à voir si les changements se concrétiseront.