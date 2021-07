Les experts de la santé ont également averti que les mesures “créeront les conditions de l’émergence de nouvelles variantes qui pourraient échapper à la protection vaccinale”. Plus tôt dans la semaine, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement prévoyait de révoquer des centaines de réglementations Covid à partir du 19 juillet, y compris le port obligatoire de masques faciaux dans les lieux publics. Lors d’une conférence de presse lundi, il a déclaré: “Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes que si nous ne pouvons pas rouvrir notre société dans les prochaines semaines, quand nous serons aidés par l’arrivée de l’été et par les vacances scolaires, nous devons demandons-nous : quand pourrons-nous revenir à la normale ?

Cependant, les cas augmentant toujours rapidement au Royaume-Uni, de nombreux scientifiques craignent que le gouvernement n’agisse prématurément.

La Grande-Bretagne a enregistré mercredi 32 548 nouvelles infections à Covid, soit près du double du total d’il y a deux semaines.

Dans le même temps, il y a eu une augmentation de plus de 40 pour cent des admissions à l’hôpital et des décès.

Avec un nombre de cas doublant à peu près tous les neuf jours, les infections pourraient facilement dépasser le pic hivernal de 68 000 par jour en quinze jours.

Dans une lettre publiée dans The Lancet, plus de 100 experts de la santé mondiale ont averti que la suppression de toutes les restrictions restantes le 19 juillet risquait de créer une génération avec des problèmes de santé chroniques et un handicap à cause du long Covid.

Ils ont exhorté le Premier ministre à reporter ses plans jusqu’à ce que toutes les personnes éligibles à un vaccin Covid aient été vaccinées.

LIRE LA SUITE: Les cas de Covid explosent de 32 548 dans le plus gros pic depuis le 23 janvier

Le Dr Deepti Gurdasani, épidémiologiste et maître de conférences à l’Université Queen Mary qui a organisé la lettre, a déclaré au Sun : « Le gouvernement a fait le choix délibéré d’exposer les enfants à une infection massive, plutôt que de les protéger dans les écoles ou de les vacciner.

“C’est contraire à l’éthique et inacceptable. Nos jeunes ont déjà tant souffert l’année dernière et sont maintenant condamnés à subir les conséquences de cette dangereuse expérience.”

Le Dr Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a qualifié les changements à venir de « risque entièrement inutile et auto-infligé » qui causera « de véritables dommages à la santé ».