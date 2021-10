Les plans d’abonnement Amazon Prime pour les utilisateurs indiens devraient bientôt augmenter de 50 %

L’offre Amazon Prime Youth serait toujours applicable une fois les prix des plans modifiés.

Abonnement Amazon Prime : Amazon est sur le point d’augmenter le prix de l’adhésion à Amazon Prime en Inde, et cela aussi, de 50%. Cela signifie que le prix de l’abonnement annuel Prime devrait passer de Rs 999 à Rs 1 499. Ce changement ne se limite pas aux plans annuels. Les plans d’abonnement mensuels et trimestriels en Inde vont également être révisés, le plan trimestriel passant de Rs 329 actuel à Rs 459, et le plan mensuel étant révisé de Rs 129 à Rs 179. Alors que la date exacte de la mise en œuvre de les charges augmentées n’ont pas encore été révélées, les plans entreront en vigueur très bientôt, a déclaré la société.

Les nouveaux prix ont également été mis à jour par Amazon sur sa page d’assistance pour l’abonnement Prime. Amazon a justifié l’augmentation du prix en déclarant : « Depuis son lancement il y a 5 ans en Inde, Prime n’a cessé d’augmenter la valeur qu’il offre aux membres. Prime offre une combinaison inégalée d’avantages en matière de shopping, d’économies et de divertissement pour rendre la vie plus pratique et plus divertissante chaque jour, et nous continuons d’investir pour rendre Prime encore plus précieux pour les clients.

Amazon a également précisé que les utilisateurs qui sont au milieu d’un abonnement existant pourraient continuer leur abonnement jusqu’à la fin du terme sans être affectés par le changement de prix. Mais si le nouveau prix a été introduit au moment où ils doivent être renouvelés, ils ne pourraient alors renouveler qu’au nouveau prix. Mais Amazon ne facturera pas immédiatement les cartes enregistrées des clients pour le nouveau prix, a-t-il précisé.

Cependant, l’offre Amazon Prime Youth serait toujours applicable une fois les prix des plans modifiés. Amazon propose une offre Prime Youth depuis juillet selon laquelle les jeunes âgés de 18 à 24 ans pourraient obtenir une certaine remise en argent lors de l’achat d’un abonnement payant à Amazon Prime. Aux nouveaux prix, les utilisateurs bénéficiant de l’offre pour les jeunes obtiendraient un remboursement de Rs 90 pour l’abonnement mensuel, devant effectivement payer Rs 89 pour cela, tandis que l’abonnement trimestriel serait effectivement de Rs 229 après avoir obtenu un remboursement de Rs 230. Pour l’année abonnement, les utilisateurs recevront un cashback de Rs 750, devant effectivement payer Rs 749.

Les clients doivent également noter que le changement de prix aurait également un impact sur les utilisateurs qui bénéficient d’un abonnement Amazon Prime associé à d’autres offres de leurs opérateurs mobiles. Dans de tels cas, les utilisateurs devraient vérifier auprès de leurs opérateurs télécoms pour comprendre comment ils seront affectés par ce changement.

