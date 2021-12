Les plans d’admissibilité des démocrates incluent l’interdiction aux chrétiens de garder leurs enfants

L’expansion de l’aide sociale actuellement proposée par les démocrates à 3,5 billions de dollars interdirait effectivement aux fidèles chrétiens de profiter des subventions fédérales pour séparer les nourrissons et les tout-petits de leurs familles.

Le texte actuel du projet de loi massif des démocrates sur les droits à « reconstruire en mieux » contient des dispositions qui obligeraient les fournisseurs de services de garde d’enfants religieux à désavouer la théologie de longue date sur le sexe afin de recevoir des fonds fédéraux pour la garde d’enfants dans le cadre d’un nouveau programme massif de la petite enfance.

« Les démocrates ont fait tout leur possible pour s’assurer et interdire aux prestataires de soins religieux de recevoir l’un de ces fonds, et ont rejeté à l’unanimité un amendement permettant à tous les prestataires de services de garde d’enfants d’être éligibles à des subventions, y compris les prestataires religieux », a déclaré la représentante Jackie. Walorski, R-Indiana, le membre le plus important du sous-comité de la Chambre sur le soutien aux travailleurs et aux familles.

La législation des démocrates créerait un nouveau droit de garde d’enfants contrôlé par le gouvernement fédéral accessible à la majorité des familles du pays. La loi autorise jusqu’à 20 milliards de dollars la première année du programme, 30 milliards de dollars la deuxième, 40 milliards de dollars la troisième et un montant illimité par la suite. Le coût estimé de ce programme au cours des dix prochaines années est de 400 milliards de dollars.

« Faire des prestataires confessionnels de garderies et de maternelles des bénéficiaires de l’aide financière fédérale déclenche des obligations de conformité fédérales et des dispositions de non-discrimination », notent les dirigeants de plusieurs organisations religieuses dans une lettre d’opposition aux démocrates du Sénat la semaine dernière.

Cela signifie potentiellement forcer les organisations religieuses à nier toute théologie qui reconnaît les vérités fondamentales sur la biologie humaine et la reproduction. Compte tenu de l’état de la loi fédérale sur la « non-discrimination », cela pourrait inclure forcer les organisations religieuses à autoriser les hommes dans les toilettes des femmes, embaucher des baby-sitters transgenres et enseigner aux jeunes enfants que les hommes peuvent se transformer en femmes et que les actes sexuels condamnés théologiquement sont en fait moralement bons.

Selon les statistiques fédérales, seulement un tiers des enfants américains de moins de cinq ans sont placés dans des centres de soins. Soixante-trois pour cent des enfants américains âgés de cinq ans et moins sont gardés par leur famille et 11 pour cent par une baby-sitter ou une nounou. La plupart des enfants américains âgés de 0 à 5 ans qui ont des services de garde réguliers ne sont loin de leurs parents qu’à temps partiel.

Parmi la minorité de familles américaines qui inscrivent de jeunes enfants dans des garderies à temps plein, 53% choisissent actuellement un établissement religieux, selon une enquête de janvier 2021 auprès des parents du Bipartisan Policy Center. La garde familiale était la principale préférence des parents pour leurs enfants, la garde fondée sur la religion étant la deuxième option préférée dans le sondage BPC.

Le projet de loi des démocrates augmenterait également probablement considérablement les coûts de garde d’enfants en augmentant les exigences de licence pour les personnes que le gouvernement paie pour garder de petits enfants. La plupart des travailleurs de la garde d’enfants ont un faible niveau d’éducation, mais les États n’augmentent généralement pas leurs exigences en matière de licence, car cela réduirait la disponibilité des garderies contrôlées par le gouvernement.

De nombreuses études ont montré que la qualité du langage et de l’interaction disponibles pour un enfant dans la petite enfance et la petite enfance est extrêmement importante pour le développement intellectuel et social de cet enfant. Des études ont également montré que les interactions individuelles fréquentes entre un petit enfant et ses parents profitent au développement précoce du langage, même si les parents de l’enfant sont peu instruits. Cet effet disparaît, cependant, si cette mère peu instruite est employée à s’occuper de plusieurs petits enfants à la fois au lieu d’un des siens à qui elle peut consacrer pleinement son attention et son temps de conversation.

La recherche révèle également de manière retentissante que vivre avec des parents mariés offre aux enfants des avantages bien plus importants pour toute leur vie que la participation à un programme de la petite enfance.

Les grands programmes de la petite enfance sont notoirement de mauvaise qualité. Le principal programme existant de ce type, Head Start, n’a pas réussi à améliorer les perspectives d’éducation et de vie des participants dans toutes les recherches de qualité effectuées sur le programme qui a dépensé quelque 250 milliards de dollars des contribuables depuis son lancement en 1965. En fait, la recherche fédérale a révélé que les enfants qui ont participé à Head Start ont appris plus tard moins en mathématiques et se sont comportés moins bien que leurs pairs qui n’y ont pas participé.

La recherche qui montre tout avantage à long terme pour les enfants de participer à des programmes de la petite enfance tire ces résultats de programmes à petite échelle et de boutique qui employaient des enseignants et du personnel de soutien tels que des médecins qui étaient beaucoup mieux instruits que l’employé typique de la garderie ou du préscolaire.

La recherche montre également que les programmes de masse qui séparent les jeunes enfants de leurs parents diminuent les capacités intellectuelles des enfants et augmentent leur agressivité, leur comportement à risque et leur probabilité ultérieure de commettre des crimes. Ils ont également tendance à éroder les compétences parentales. Plus un petit enfant passe de temps loin de sa mère, plus ces effets négatifs ont tendance à s’aggraver.

« Le nombre d’heures passées à la garderie chaque semaine pendant les quatre premières années de la vie était le principal facteur prédictif des problèmes de comportement en matière de garde d’enfants », écrit la sociologue Jenet Erickson dans une revue de plusieurs de ces études. « En fait, la taille de l’effet statistique de la relation entre les heures de garderie et les déclarations des soignants concernant les problèmes de comportement à l’âge de quatre ans et demi était si forte qu’elle était comparable à l’effet de la pauvreté. Il est important de noter que ces effets statistiques n’ont pas diminué à mesure que les enfants vieillissaient.

Des études de haute qualité ont révélé que les enfants qui ont participé au programme pré-K géré par l’État du Tennessee avaient un comportement et des résultats scolaires pires que les enfants qui ne l’ont pas fait. Les enfants qui ont fréquenté le programme universel de garde d’enfants du Québec étaient 22 % plus susceptibles d’être reconnus coupables d’un crime à l’âge adulte que les enfants qui n’ont pas participé au programme. Les enfants séparés de leurs parents dans leurs plus jeunes années par le programme du Québec ont également démontré une plus grande fragilité émotionnelle qui a duré jusqu’à l’âge adulte.

« La gauche est en guerre contre la religion et les choses centrées sur la famille. Ils pensent du berceau à la tombe, le gouvernement sait ce qu’il y a de mieux », a déclaré Walorski.

Walorski a parrainé une législation qui élargirait les comptes d’épargne libres d’impôt que les familles peuvent utiliser pour payer leurs propres frais de garde d’enfants, des cours particuliers, des activités d’enrichissement telles que des cours de musique et un camp d’été, etc.