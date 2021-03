Les plans d’anniversaire officiels de la reine annulés à nouveau à Londres – options en cours de discussion | Royal | Nouvelles

Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré que Trooping the Colour – qui célèbre l’anniversaire officiel de la reine – ne se déroulera pas sous sa forme traditionnelle en juin.

Le palais a ajouté que d’autres options, y compris un défilé au château de Windsor, étaient à l’étude.

Le service annuel de jarretière en juin a également été annulé.

La déclaration du palais a déclaré: «Après consultation avec le gouvernement et d’autres parties concernées, il a été convenu que la parade officielle de la reine, également connue sous le nom de Trooping the Colour, ne se déroulera pas cette année sous sa forme traditionnelle dans le centre de Londres.

«Des options pour une autre parade, dans le quadrilatère du château de Windsor, sont à l’étude.

« Le service annuel de jarretière, qui a généralement lieu en juin, n’aura pas lieu cette année. »

L’année dernière, la reine a célébré son anniversaire officiel avec un mini Trooping the Colour au château de Windsor, où elle a passé une grande partie de la pandémie.

Le monarque a regardé la cérémonie militaire à distance sociale depuis un dias dans le quadrilatère du château.

Plus de 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens prennent généralement place dans le spectacle de faste et d’apparat à Londres, qui attire des milliers de spectateurs.

Le défilé se déplace du palais de Buckingham et du centre commercial à Horse Guard’s Parade.

Les membres de la famille royale sont à cheval et en calèche, avant de se rassembler sur le balcon du palais pour assister à un défilé aérien de la RAF.

