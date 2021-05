Les plans de Boris Johnson pour contenir la variante indienne de Covid sombrent dans la farce – «Complet mess» | UK | Nouvelles

Bolton, Blackburn avec Darwen, Burnley, Bedford, Kirklees, Leicester, Hounslow et North Tyneside ont tous vu une augmentation des cas de la nouvelle souche plus contagieuse. Les autorités de santé publique des huit régions s’efforcent de contenir les flambées et ont appelé les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées à se manifester et à le faire. En outre, le Gouvernement a exhorté les 1,7 million d’habitants des régions touchées à s’abstenir de se déplacer en dehors de leurs zones et à socialiser à l’extérieur lorsque cela est possible.

Cependant, aucun ministre n’a jugé bon d’informer les responsables locaux de la santé et des conseils des nouvelles orientations du gouvernement.

Par la suite, les autorités locales ont dit à leurs résidents qu’il n’était pas nécessaire de suivre les directives.

Dans une déclaration commune mardi, les directeurs de la santé publique des huit régions ont déclaré: << Suite à la couverture nationale des orientations récemment révisées, nous avons rencontré des responsables nationaux et confirmé qu'il n'y avait aucune restriction sur les déplacements dans ou hors de chacune de nos zones. : il n'y a pas de verrouillage local. »

Le gouvernement a été contraint à une descente humiliante, affirmant que les directives n’avaient jamais été que facultatives.

“Nous mettrons à jour les directives pour les zones où la nouvelle variante Covid-19 se répand pour préciser que nous n’imposons pas de restrictions locales”, a déclaré un porte-parole de Downing Street.

«Au lieu de cela, nous fournissons des conseils sur les précautions supplémentaires que les gens peuvent prendre pour se protéger et protéger les autres dans les zones où la nouvelle variante est répandue.»

Le fiasco survient alors que Bolton connaît une augmentation spectaculaire du nombre de patients admis à l’hôpital souffrant de la variante Indian Covid (B1.617.2).

Les données consultées par le Manchester Evening News indiquent que les hospitalisations de personnes infectées par la nouvelle souche ont plus que triplé en un peu plus d’un mois.

Les chiffres du NHS montrent que l’hôpital Royal Bolton traite actuellement 43 patients atteints de B1.617.2, contre seulement 13 le 18 avril.