Les plans de congé parental du prince Harry laissent l’animateur de télévision australien dans les points de suture «Ginger and Whinger» | Royale | Nouvelles

Paul Murray de Sky News Australia n’a pas pu retenir son rire lorsqu’il a appris que le prince Harry et Meghan Markle auraient pris 20 semaines de congé parental après la naissance de leur fille Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Il s’est exclamé “de quoi prennent-ils du temps !” alors que ses collègues animateurs rejoignaient la foule et se moquaient du couple royal. Le présentateur Cory Bernardi a conclu le bref segment en qualifiant le prince Harry et Meghan de “gingembre et pleurnichard” avant que le spectacle ne dégénère en éclats de rire.

S’exprimant lors de son émission de fin de soirée, M. Murray a évoqué l’histoire du congé parental et a carrément demandé de quoi ils prenaient congé.

L’animatrice Rita Panahi a répondu: “C’est la plus belle chose, vous savez, je leur souhaite bonne chance dans tout ce qu’ils font avec le petit nouveau.

« Mais ouais, de quoi vient cette histoire de paternité ?

“Combien de fois pouvez-vous régurgiter la même histoire de” oh mon dieu, je suis tellement privilégié mais je suis tellement malmené “.”

“Et les membres de la famille royale sont terribles et racistes – cela semble être leur travail à temps plein.

“Juste dénigrer la famille, donc je ne sais pas de quoi ils prennent congé, mais bonne chance à eux.”

M. Murrary a ensuite dit sarcastiquement au prince Harry et à Meghan de profiter de leurs “vacances de vos vacances”.

Cory Bernardi a ensuite été invité à partager ses réflexions et a déclaré: “Ouais le gingembre et le pleurnichard.

Il déclare qu’Archewell, la société dirigée par Harry et Meghan, offre 20 semaines de congé paternel afin que le couple emboîte probablement le pas.

Les nouveaux pères au Royaume-Uni n’obtiennent que deux semaines de congé paternel payé avec la tradition royale de voir les membres de la famille royale reprendre leurs fonctions après les naissances.

Le prince William a pris deux semaines de congé après la naissance du prince George et de Charlotte, mais a pris deux jours à la naissance du prince Louis.

Il a également fallu au prince Harry trois jours après la naissance d’Archie avant de reprendre ses fonctions alors qu’il visitait les Jeux Invictus.

Kate, la duchesse de Cambridge, a pris sept mois de congé pour la naissance de Louis, quatre pour Charlotte et seulement un mois pour George.