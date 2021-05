“Les plans de Cristiano Ronaldo ne passent pas par le Portugal”

14/05/2021 à 17:36 CEST

Daniel Guillen

L’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, s’est heurté aux rumeurs indiquant un possible retour de l’attaquant dans le football portugais avec Sporting for Record: “Pour le moment, ses projets de carrière ne passent pas par le Portugal”.

Le Portugais a reconnu que son client est particulièrement heureux du récent succès du club, qui a de nouveau été sacré champion de la Primeira Liga après 17 ans: “Cristiano est fier du titre remporté par le Sporting, en fait, comme il l’a démontré publiquement”.

Ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo s’était lié au Sporting, étant donné que Il ne pouvait pas continuer à la Juventus malgré un an restant sur son contrat. Sa mère, Dolores Aveiro, a récemment exprimé son souhait que l’attaquant revienne dans le football portugais: “Je vais lui parler pour qu’il revienne à Alvalade l’année prochaine”.

Marqué à Turin

Cristiano Ronaldo est l’un des joueurs les plus remarquables de la mauvaise saison de la Juventus, malgré ses excellents chiffres individuels. Ceux d’Andrea Pirlo sont sortis des positions de Champions à deux jours de la fin. Le week-end prochain, ils affronteront le récent champion du championnat, Antonio Conte’s Inter, dans leur lutte pour se faufiler dans les quatre premiers..

Le portugais est le Meilleur buteur de Serie A avec 28 buts en 32 matchs, six de plus que son poursuivant immédiat, le Belge Romelu Lukaku. L’attaquant a atteint 100 buts contre Sassuolo avec le maillot de la Juventus et a entre les sourcils la finale de la Coppa contre Atalanta.