Les plans de guerre de la Russie dévoilés : 175 000 soldats vont frapper la frontière de l’UE en trois phases | Monde | Nouvelles

L'invasion de l'Ukraine craint alors que Poutine fait face à la réaction de Covid en Russie

L’armée russe est prête à frapper la frontière de l’UE avec une invasion de l’Ukraine, avec une attaque potentiellement prête à avoir lieu dès janvier de l’année prochaine. Selon une évaluation de l’OTAN et du service de renseignement militaire ukrainien, si Poutine donne l’ordre, l’armée russe organiserait « une attaque simultanée depuis le nord de la Crimée, à travers les territoires séparatistes à l’est et depuis le nord », a révélé une source sécuritaire de haut rang. .

L’attaque pourrait avoir lieu « fin janvier, début février » si l’Ukraine et l’OTAN ne répondent pas aux demandes de Poutine.

Le Kremlin n’a pas encore décidé de mettre en œuvre les plans.

Cela survient alors que M. Poutine a récemment exigé une garantie juridiquement contraignante que l’OTAN ne s’étendra pas à l’est – y compris en Ukraine, le Kremlin affirmant que le dirigeant russe prévoyait de soulever la question lors d’un appel avec le président américain Joe Biden.

Une évaluation d’initiés de l’OTAN a révélé que l’attaque pourrait se dérouler en trois phases, donnant à Poutine la possibilité de réévaluer l’invasion si la réaction occidentale est suffisante.

Vladimir Poutine prévoit d’utiliser 175 000 soldats en trois phases pour capturer l’Ukraine. (Image : PA)

L’armée russe est prête à frapper la frontière de l’UE avec une invasion de l’Ukraine (Image: PA)

Mercredi dernier encore, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a averti que les plans russes allaient d’« efforts pour déstabiliser l’Ukraine de l’intérieur à des opérations militaires à grande échelle ».

Le média allemand BILD, qui s’est entretenu avec des sources militaires de haut rang, a révélé que la première phase de l’attaque impliquerait une invasion du sud de l’Ukraine.

Un agent de sécurité a déclaré au média que le but de cette étape serait « de sécuriser les approvisionnements de la Crimée ainsi que de couper l’Ukraine de la mer et donc de l’approvisionnement ».

Un officier supérieur du renseignement occidental a ajouté que la Russie prévoyait d’utiliser ses navires de guerre, qui ont été déplacés de la mer Baltique vers la région au printemps, « pour transporter des chars et des troupes de la Crimée vers la zone autour d’Odessa » – permettant à la région être entouré.

Si Poutine donne l’ordre, l’armée organisera « une attaque simultanée depuis le nord de la Crimée » (Image: PA)

M. Poutine a récemment exigé une garantie juridiquement contraignante que l’OTAN ne s’étendra pas vers l’est (Image: PA)

Il y aurait également des « opérations aéroportées des forces spéciales Spetsnaz » simultanées dans la région de Kherson le long du fleuve Dniepr, qui bloqueraient les ponts sur le fleuve le plus important du pays et couperaient ainsi l’approvisionnement des Ukrainiens.

La source a ajouté : « Depuis la Crimée, il n’y aurait initialement que des tirs d’artillerie sur les fortes positions ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes seraient alors amarrées là-bas et ne pourraient pas reprendre les ponts derrière elles. »

En outre, des unités de chars russes, toujours soutenues par la marine et l’armée de l’air, avanceraient vers l’ouest depuis la région occupée du Donbass dans l’est de l’Ukraine, puis se sépareraient et avanceraient vers Zaporijia, le centre militaire le plus important du sud de l’Ukraine, et la Crimée.

Si cela réussit, tout le sud de l’Ukraine serait sous contrôle russe et Poutine aurait construit un couloir entre la Russie et la frontière de l’OTAN avec la Roumanie.

Russie vs Ukraine : statistiques (Image : Express)

La phase deux impliquerait une attaque contre le nord-est de l’Ukraine.

BILD a rapporté qu’une fois que le Kremlin a affaibli les capacités militaires de l’Ukraine, les unités de chars russes pourraient alors traverser la frontière dans les régions de Lugansk et Kharkiv et avancer vers les grandes villes de Dnipro et Poltava.

Une source a déclaré : « Tout d’abord, ils encercleraient ou encercleraient les villes et couperaient l’électricité, le gaz et la nourriture. Au bout de quelques semaines, les Russes pourraient se vanter d’être les sauveurs des civils, envahir les villes capitulaires et sauver la population ukrainienne de la famine ou de la mort. »

L’attaque en trois étapes aboutirait à la prise de Kiev.

Cependant, une source a ajouté que cela « pourrait se produire au début de la guerre si les circonstances l’exigeaient ».

Une évaluation d’initiés de l’OTAN a révélé que l’attaque pourrait se dérouler en trois phases (Image: PA)

Alors que les stratèges de l’OTAN ne savent pas si le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko soutiendrait l’invasion, si la Biélorussie se proposait comme point de départ pour les attaques russes, le Kremlin pourrait encercler Kiev par le nord-est et le nord-ouest.

Les forces russes marcheraient alors « grossièrement le long de la ligne Korosten-Uman pour couper les approvisionnements en provenance de l’ouest de l’Ukraine. Ensuite, on attendrait une reddition de Kiev et donc de l’Ukraine sous la pression de l’Occident », a déclaré une source.

Un autre a ajouté : « Si la Russie entre, les sanctions viendront de toute façon.

« Alors ça n’a plus de sens de s’arrêter à mi-chemin. »

Les sources étaient également pessimistes quant à la capacité de l’Ukraine à se défendre : « Les Ukrainiens se battraient, mais ils ne seraient pas en mesure de résister à une attaque majeure des Russes ».

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.