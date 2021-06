Les plans de la WWE pour ramener Brock Lesnar impliquent Roman Reigns, pas Bobby Lashley à SummerSlam

in

Avec l’annonce que SummerSlam se déroulera le 21 août à l’Allegiant Stadium de Las Vegas, les fans de la WWE commencent à s’enthousiasmer.

La WWE est obligée de charger ce spectacle avec les plus grands noms possibles, d’autant plus qu’ils reviennent en tournée avec des salles combles en juillet et qu’il s’agit de leur premier spectacle de stade à pleine capacité depuis l’émergence de la pandémie de coronavirus.

Brock Lesnar a longtemps été considéré comme le plus gros tirage de la WWE

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles John Cena reviendrait à SummerSlam et affronterait potentiellement Roman Reigns.

Le nom de Becky Lynch a également circulé en ce qui concerne un retour potentiel. L’homme a eu son enfant en décembre 2020 et s’est entraîné dur.

Mais le nom de Brock Lesnar est évident à surgir. The Beast Incarnate n’est même pas signé à la WWE pour le moment après que lui et la société aient laissé expirer son dernier accord après WrestleMania 36.

La logique derrière cela était pourquoi la WWE paierait-elle à Lesnar – leur star de longue date la mieux payée – une garantie de baisse incroyablement élevée alors qu’il n’avait pas l’intention de travailler pendant la pandémie?

Brock Lesnar est l’un des lutteurs les plus intimidants de tous les temps et à son apogée, il avait un physique comme personne d’autre

La WWE faisait des spectacles à huis clos, puis le ThunderDome et Lesnar sont certainement une attraction que la société utiliserait pour la vente de billets. Il est logique que les deux parties attendent que la WWE puisse à nouveau faire salle comble et, à partir du mois prochain, elles le pourront.

On pensait donc que c’était une décision mutuelle de la part de la WWE et de Lesnar de ne pas renouveler, mais finalement il le ferait.

Cependant, Dave Metlzer a déclaré sur le podcast du Sunday Night’s Main Event que la WWE ne prévoyait pas d’avoir Lesnar à SummerSlam à partir de la semaine dernière.

De plus, il a été noté qu’il y a des forces au sein de la WWE qui ne veulent pas que Lesnar reviennent jusqu’à ce que Roman Reigns – un autre client de Paul Heyman – soit prêt à se quereller avec lui.

WWE

Lesnar et Reigns ont beaucoup d’histoire

On ne sait pas quand cela pourrait être, mais Lesnar vs Reigns pour un titre mondial avec Heyman au milieu serait probablement un programme de niveau WrestleMania.

Le rapport est curieux car le partenaire de Meltzer à la radio, Bryan Alvarez, a suggéré que la WWE se dirige vers Lesnar contre l’actuel champion de la WWE Bobby Lashley, mais il n’a pas dit quand.

On pourrait supposer, encore une fois, qu’il s’agit d’un match de grande envergure destiné à un grand spectacle, sans parler de la première fois qu’ils se rencontrent.

Il est presque certain que Lesnar reviendra à l’argent facile de son programme à temps partiel à la WWE à un moment donné, mais quelle est la question.

Bobby Lashley et Brock Lesnar sont deux poids lourds avec des références réelles