Les plans de lancement du Galaxy S22 de Samsung pourraient avoir été divulgués

Novembre est à nos portes et toutes les plus grandes versions de smartphones sont maintenant officiellement derrière nous. Selon toute vraisemblance, le Pixel 6 de Google sera le dernier lancement de téléphone notable de l’année, Apple et Samsung ayant déjà épuisé leurs révélations pour 2021. En tant que tel, Internet se tourne déjà vers 2022. Et si les rumeurs sont exactes, nous avons gagné pas besoin d’attendre longtemps pour voir un nouveau téléphone phare l’année prochaine. SamMobile rapporte que Samsung envisage actuellement de lancer le Galaxy S22 en février.

Les plans de lancement du Galaxy S22 de Samsung

Samsung n’est pas aussi cohérent avec ses dates de sortie qu’Apple. Le Galaxy S20 a été lancé en mars 2020, et à peine dix mois plus tard, le Galaxy S21 a été déployé en janvier 2021. La tendance se poursuivra apparemment l’année prochaine, car SamMobile a reçu de « nouvelles informations » indiquant un lancement début février pour le Galaxy S22. C’est peut-être aussi lorsque nous verrons enfin le Galaxy S21 FE.

SamMobile est confiant quant à sa source, mais admet que rien n’est certain pour le moment. Les pénuries de puces et les retards d’expédition pourraient forcer Samsung à décaler la sortie l’année prochaine.

Dans des nouvelles connexes, WinFuture a affirmé ce week-end que Samsung avait commencé la production en série de composants Galaxy S22. Apparemment, des usines en Asie ont commencé à produire des composants pour le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra la semaine dernière. Selon les informations reçues par WinFuture, les usines ont commencé à produire de petits articles, tels que des câbles flexibles pour connecter des circuits imprimés.

Roland Quandt de WinFuture note également que le démarrage de la production de masse fin octobre indique probablement un lancement début 2022. Auparavant, Samsung avait lancé la production de masse « deux à trois mois avant le lancement sur le marché », dit-il. Cela correspond au rapport SamMobile, car début février est en effet maintenant dans trois mois. Il ne serait pas non plus surprenant que Samsung commence encore plus tôt cette année pour tenir compte des problèmes de production potentiels ou des retards d’expédition.

Le rendu montre le prétendu design « Note » du Galaxy S22 Ultra. Source de l’image : @OnLeaks et Digit

Peu importe quand Samsung décide de commencer à vendre son prochain téléphone, nous pouvons être sûrs qu’il ne restera plus grand-chose à révéler d’ici là. Nous avons vu les premiers rendus divulgués du Galaxy S22 Ultra il y a plus d’un mois. La conception globale est similaire à celle du Galaxy S21, mais la gamme de caméras a été relookée. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, la bosse de la caméra est plutôt un blop amorphe qui s’enroule autour des capteurs à l’arrière de l’appareil. Le S22 Ultra devrait également comporter un S Pen intégré.