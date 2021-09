Les plans de l’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans, sont qualifiés de “ridicules”, l’UEFA s’apprêtant à publier une déclaration condamnant l’idée

Les propositions d’Arsène Wenger pour une Coupe du monde qui se tiendrait tous les deux ans ont été qualifiées de “catastrophiques” par Danny Murphy.

L’ancien patron d’Arsenal, qui est le chef du développement mondial du football de la FIFA, a fait pression pour les plans depuis sa nomination en 2019 et ils ont été accueillis par des supporters et des experts.

Wenger était un révolutionnaire dans la pirogue – et maintenant il essaie de changer le beau jeu pour le mieux en dehors du terrain, mais cette idée n’a pas été approuvée par beaucoup

Wenger pense que l’idée conduira à des périodes de repos plus longues pour les joueurs et est un motif qui n’est pas alimenté par le désir de plus d’argent mais par le bien-être des footballeurs.

S’exprimant lundi lors de l’émission White and Jordan de talkSPORT, Murphy était fortement en désaccord avec l’idée, déclarant: “Oui [the lure of the World Cup being lost if played every two years].

«C’est ponctué d’Euros qui est pour les joueurs évoluant en Europe, c’est un tournoi massif.

«En fait, c’est sans doute un meilleur tournoi en termes de qualité car plus d’équipes ont une chance et les matchs sont plus difficiles en Euros, certains matchs de Coupe du monde peuvent être à sens unique et ennuyeux.

“Je pense que c’est une idée ridicule, j’étais très traditionnel et bien sûr, vous devez évoluer et être ouvert d’esprit à de nouvelles choses dans le football parce que certaines choses le rendent meilleur, mais je ne vois pas les joueurs être à bord avec cette.

La France a battu la Croatie 4-2 pour remporter la Coupe du monde en 2018

« Que fait-on de l’Euro ? On a toujours ça comme d’habitude ? D’accord.

“Jouer pour votre pays et jouer de gros matchs pour votre club, vous les appréciez, ce n’est pas seulement le jeu, c’est la préparation des matchs, l’excitation à l’approche d’un match énorme, que ce soit une soirée de Ligue des champions, que ce soit partir avec l’Angleterre.

« Si ceux-ci deviennent si condensés, qu’en tant que joueur, c’est juste match après match après match, ils perdent leur nostalgie, ils perdent leur importance, ils perdent leur prestige.

«Je suis surpris que Wenger soit celui qui a proposé cette idée, mais il y a des gens qui essaient de faire avancer les choses et de proposer de nouvelles idées.

“Je ne pense pas que celui-ci gagnera en jambes ou en élan, en particulier de la part des joueurs.”

Les qualifications pour la prochaine Coupe du monde au Qatar sont bien avancées alors que l’Angleterre s’est imposée 4-0 dimanche

L’UEFA a également publié une déclaration dans laquelle le président Aleksander Ceferin a déclaré qu’il avait de “graves inquiétudes” concernant les plans.

Ceferin a déclaré que l’UEFA avait “de sérieuses réserves et de sérieuses inquiétudes concernant les informations sur les plans de la Fifa”.

Il a ajouté : « En tant qu’exemple concret parmi tant d’autres, il est impératif de souligner les préoccupations partagées dans le monde du football concernant l’impact qu’une Coupe du Monde de la Fifa biennale aurait sur le calendrier international des matches et, en particulier dans ce contexte, sur le football féminin. “

Avec une quantité massive de condamnations de la part des fans, des experts et de l’UEFA, la proposition pourrait, espérons-le, ne pas aller de l’avant, cependant, il ne semble pas probable que ce soit la fin du plan de la FIFA.