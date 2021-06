Les plans de Löw après une répétition générale puissante et trompeuse

08/06/2021 à 18:46 CEST

.

Le sélectionneur allemand, Joachim Löw, doit désormais définir les derniers détails de l’Euro 2020, après une dernière répétition générale qui a été si musclée, avec une victoire 7-1 contre la Lettonie, aussi trompeuse en raison de la faiblesse du rival.

Le 7-1, sans aucun doute, est positif émotionnellement. L’Allemagne n’avait pas gagné un match avec une telle clarté depuis trop longtemps. La participation collective aux buts – 7 buteurs si Kai Havertz se voit attribuer ce qu’il considère parfois comme un but contre son camp – alimente également l’esprit de groupe, qui est la clé des équipes allemandes de tous les temps.

Cependant, il est également vrai que le duel n’était qu’un match d’entraînement contre un rival inoffensif contre lequel l’Allemagne est venue dans la région comme elle le voulait et quand elle le voulait.

A la fin du match, Lothar Matthäus – dans un commentaire télévisé – a déclaré que ce qui était le mieux pour Löw était que La Lettonie aurait marqué un but car elle avait ainsi quelque chose à critiquer à la recherche d’améliorations.

“C’est quelque chose qui ne peut normalement pas arriver. C’est un coup de pied latéral et tous les adversaires doivent être en garde à vue. Dans un match comme celui-ci, ce n’est pas sérieux mais les tournois sont parfois décidés par ces détails”, a déclaré Löw en prenant le gant lancé par Matthäus

Un onze presque définitif

Löw a également déclaré que, bien qu’il ne soit pas encore clair sur quelle équipe affrontera la France le 15 juin, il pense que la majorité de ceux qui ont commencé le match contre la Lettonie seront là. Le schéma de Löw, à trois centrales, semble non négociable et tout indique que son plan est de le gérer avec souplesse, selon le rival.

Il est clair que contre des rivaux tels que la France et le Portugal, les deux arrières latéraux, qui contre la Lettonie étaient Joshua Kimmich et Robin Gosens, auront des tâches plus défensives et ne pourront pas devenir les quatrième et cinquième attaquants. Cela implique également qu’il pourrait y avoir des changements en termes de personnel.

L’une des questions que les gens se posent en Allemagne est si Kimmich jouera en tant que milieu de terrain central, sa position habituelle au Bayern, ou s’il sera déplacé à l’arrière droit.

Au centre, Löw a de nombreuses alternatives à commencer par Toni Kroos et Ilkay Gündogan et en continuant avec Leon Goretzka, qui devrait être récupéré d’ici le début du tournoi, et Emre Can.

Contre la Lettonie, Löw a opté pour le duo Kroos-Gündogan. La question est de savoir s’il ne s’agit pas d’une formule excessivement offensive contre l’artillerie française et si, au cas où les deux seraient sur le terrain, ils n’auront pas besoin de Kimmich derrière eux, sacrifiant un homme dans la partie attaque.

Dans ce cas, l’arrière droit pourrait être Lukas Klostermann et l’attaque sera réduite à Thomas Müller et Serge Gnabry, qui semblent avoir la position de départ sûre tandis que Kai Havertz, Leroy Sané et Kevin Volland se disputent une éventuelle position supplémentaire, si le 3-4-3 des derniers matchs.

Havertz a les meilleures cartes jusqu’à présent. Derrière lui se trouve Sané et, comme alternative moins probable, Volland, qui pourrait être sollicité à certains moments lorsqu’il est nécessaire de rechercher le jeu de passes.

Derrière, il ne semble y avoir aucun doute majeur, aucun avec Manuel Neuer dans le but et quelques-uns comme Mathias Ginter, Mats Hummels et Antonio Rüdiger comme centraux.

Le départ de l’Allemagne en Eurocup – la France comme premier rival et le Portugal comme deuxième – ne laisse pas de plus grandes marges d’expérimentation. L’Allemagne a traditionnellement connu un bon tournoi lorsqu’elle parvient à faire de bons débuts et c’est pourquoi le match contre la France, l’actuel champion du monde, est particulièrement important.

Viendront ensuite le Portugal et, lors du dernier match du groupe, la Hongrie dans un engagement dans lequel, contrairement aux deux autres, l’Allemagne débutera en tant que grand favori.