Erling Haaland serait la « priorité absolue » du Paris Saint-Germain s’il perd Kylian Mbappe, ce qui serait un coup dur pour ses prétendants en Premier League.

Mbappe a exprimé le désir de quitter le PSG pendant l’été. Le Real Madrid était particulièrement intéressé par l’acquisition de ses services. Mais les géants français ont rejeté leurs grosses offres, même s’il ne reste qu’un an à son contrat.

Ils gardent un peu d’espoir qu’il signera un nouvel accord, bien que les relations entre club et joueur ne sont pas des plus fortes maintenant. Par conséquent, il semble plus probable qu’il parte l’année prochaine – probablement en tant qu’agent libre.

Cela peut leur faire regretter leur décision de ne pas accepter l’une des principales offres de Madrid. Remplacer Mbappe leur coûtera probablement une somme énorme.

Le PSG devra trouver un joueur de qualité pour remplir son rôle entre Lionel Messi et Neymar. Grâce à leur puissance financière, ils seront sur le marché pour certaines des stars les plus en vue.

Selon Le10 Sport, le PSG « bondira immédiatement » pour Haaland s’il perd Mbappe.

L’attaquant du Borussia Dortmund est, avec le Français, l’un des joueurs les plus prometteurs, mais déjà établis, au monde. Ils devraient tous deux concourir pour le Ballon d’Or tout au long de leur carrière.

Le PSG avait Haaland en tête lorsque Madrid est venu appeler Mbappe cet été, mais il était finalement trop tard. Au lieu de cela, ils sont restés avec leur star actuelle.

Mais s’il ne signe pas de nouvel accord, Paris cherchera à nouveau à le remplacer par Haaland, dont la clause libératoire sera active l’été prochain.

L’international norvégien sera disponible pour un chiffre qui, bien que pas bon marché, ne reflète pas nécessairement sa vraie valeur. Par conséquent, plusieurs clubs sont prêts à activer sa clause.

Haaland a été lié à un transfert de Premier League, à Manchester United, Manchester City ou Liverpool. Même Newcastle a été pressenti pour s’impliquer après leur rachat.

Mais si son avenir est plutôt en France, ses prétendants anglais devraient chercher ailleurs.

Le PSG a des plans de sauvegarde pour Haaland

Néanmoins, Haaland n’est pas le seul attaquant que le PSG envisage pour une ère post-Mbappe. Leur prochaine option, s’ils manquent, serait un autre grand nom de la Bundesliga.

Le rapport de Le10 Sport continue que Robert Lewandowski du Bayern Munich est le plan B du PSG. Il serait un renfort à plus court terme que Haaland, mais reste l’un des meilleurs au monde à l’âge de 33 ans.

L’international polonais a récemment été lié à Manchester City, qui n’a pas signé de remplaçant pour Sergio Aguero cet été.

Dusan Vlahovic est un autre nom que City garde à l’esprit s’ils souhaitent rectifier cela – mais lui aussi est sur la liste restreinte du PSG.

Vlahovic a connu un énorme développement – ​​à la fois physiquement et techniquement – ​​ces dernières années avec la Fiorentina. Il est désormais l’un des avant-centres les plus prometteurs au monde, avec Haaland.

Il semble que lui aussi pourrait avoir à faire un choix entre Paris ou la Premier League.

