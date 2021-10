Il est encore trop tôt pour que Marvel dévoile la date de sortie d’Avengers 5. Nous n’avons eu qu’environ un an de développement de l’histoire après Fin du jeu, et c’est après une année complète sans aucun type de nouveau contenu MCU à cause de la pandémie. Nous n’avons peut-être pas d’annonce sur Avengers 5, mais au moins Marvel reconnaît les plans du projet. Et les signes sont déjà là, confirmant indirectement que de nouvelles histoires d’Avengers sont en préparation. Il suffit de savoir où chercher. Mais Avengers 5 n’est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez au départ.

Grandes attentes de fin de partie

Le « problème » avec Fin du jeu est qu’il a donné aux fans un avant-goût de ce que l’on ressent pour tous les Avengers de se joindre au même combat massif. Et le public en voulait plus immédiatement après la fin de Fin du jeu. Mais Marvel avait besoin de plus d’une décennie pour y arriver, alors il est maintenant temps de reconstruire le MCU.

C’est ce que fait Marvel avec ces premières émissions de télévision et films de la phase 4. Nous apprenons à connaître certains Avengers mieux que jamais, alors que nous découvrons de nouveaux membres potentiels de l’équipe et des méchants.

C’est le battage médiatique Endgame qui a partiellement « ruiné » WandaVision pour certaines personnes. Ils avaient de plus grandes attentes, tandis que Marvel continuait à raconter une histoire simple, il fallait développer les arcs de Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany).

Kevin Feige de Marvel a répondu à Avengers 5 questions il y a quelques mois, reconnaissant que nous pourrions être dans les premières phases d’une autre histoire majeure des Avengers. « Je pense que nous voulons qu’il y ait un laps de temps raisonnable à partir de Endgame pour démarrer une nouvelle saga, qui est déjà en cours et déjà commencée », a déclaré Feige dans une interview. « Et puis vous avez besoin de temps, comme vous l’avez fait dans la phase 1, pour construire cette saga avant de commencer à rassembler tout le monde. »

Séparément, Marvel a voulu dire au public très tôt que les Avengers existent toujours en tant que groupe après Fin du jeu. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver était un endroit où nous avons vu que le monde reconnaissait toujours la présence et le rôle des Avengers. Mais c’est vraiment Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux qui l’ont réglé. L’une des scènes post-crédits nous dit que les Avengers surveillent activement les menaces et recrutent. Le groupe est de nouveau réuni pour de bon après Endgame.

Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière écarlate dans le dernier épisode de WandaVision. Source de l’image : Marvel Studios

Avengers 5 ne doit pas être un autre Endgame

Marvel ne peut pas livrer une autre aventure Avengers de l’ampleur de Fin du jeu, tant que toutes les pièces ne sont pas disponibles sur le plateau. Il doit encore présenter les Eternals, X-Men et Fantastic Four. Sans oublier que Marvel met également en place des équipes supplémentaires de super-héros, notamment les Young Avengers, les West Coast Avengers, les Thunderbolts et les Illuminati, pour n’en nommer que quelques-uns. En ce qui concerne les méchants, Kang (Jonathan Majors) n’est que l’une des nombreuses grandes menaces auxquelles les Avengers pourraient être confrontés. On n’a pas encore vu les autres.

Le point ici est que Avengers 5 pourrait ne pas être un autre Endgame. Et Marvel pourrait ne pas vouloir que ce soit le cas. ComicBook a parlé au producteur d’Eternals Nate Moore pendant que Marvel tournait le film. La perspective Avengers 5 est apparue, sans surprise. Moore a pris soin de ne pas définir d’attentes à l’époque – début 2020.

« Je pense que vous pouvez, ou vous ne pouvez pas, vous voyez ce que je veux dire ? » dit Moore. « Et je pense que Avengers 4 s’appelait Endgame pour une raison. Nous n’avons pas vraiment parlé de ce que serait un Avengers 5, même. »

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

Marvel prévoit de surprendre le public

« Je pense que nous pouvons l’avoir de toute façon si nous le voulons », a ajouté Moore. « Nous pourrions progresser dans ce sens, ou nous pourrions simplement dire : « Hé, voici un film indépendant des Avengers. » Et je pense que tant que l’histoire est assez forte et intéressante, les gens viendront la voir. Nous sommes en quelque sorte des nerds, donc nous aimons construire vers les choses, et nous aimons étaler des miettes de pain et voir d’où elles viennent… Mais oui, et je pense que le public veut aussi être surpris. Donc, dans une certaine mesure, nous ne voulons pas dire : « Vous avez vu ce tour, refaisons ce tour. » Quelle est la nouvelle façon de surprendre les gens si, et quand nous avons fait un film Avengers, quelle serait la version la plus amusante de cela ? »

Bien que Moore n’ait rien révélé d’important, il a suggéré que tout était possible pour Avengers 5.

« Allez-vous à l’opposé et rendez-vous les enjeux vraiment personnels et petits parce qu’il y a quoi de plus gros que Endgame ? Tu sais ce que je veux dire? Comment pouvons-nous faire en sorte que les enjeux soient plus importants que cela ? » L’univers va-t-il s’effondrer ? Je ne sais pas. Ou y a-t-il un autre moyen où, ‘Oh, voici un film vraiment intelligent de Mission: Impossible Avengers qui devient plus petit. Encore une fois, toutes les idées avec lesquelles nous pouvons jouer, mais j’ai l’impression que la porte est un peu ouverte et que le public sera plutôt prêt à nous suivre.

Ce qui semble clair, c’est que chaque nouvelle émission ou film MCU Phase 4 offrira une combinaison de héros. Combiner au moins deux Avengers dans chaque histoire semble être le plan de Marvel en ce moment. Nous devrons peut-être attendre un peu pour Avengers 5, mais nous verrons plusieurs Avengers unir leurs forces avant cela.