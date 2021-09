Les plans de paiement tiers de l’App Store seront dévoilés le mois prochain

Une nouvelle loi antitrust en Corée du Sud obligera Apple et Google à prendre en charge les options de paiement tiers des magasins d’applications – et les deux sociétés ont désormais jusqu’au milieu du mois pour expliquer leur intention de se conformer.

Cela pourrait avoir des implications de grande envergure, car des pressions similaires sont appliquées dans d’autres pays, et Apple voudra probablement adopter une approche cohérente dans le monde entier. Tout ce que l’entreprise propose en octobre pourrait révéler ses plans de tiers payant dans le monde entier…

Nous avons déjà décrit le contexte.

Le monopole d’Apple sur la vente d’applications iOS et les achats intégrés est la plus grande préoccupation antitrust du géant de la technologie. Alors qu’Apple prétend que la définition de marché pertinente est celle des « applications pour smartphones », dans laquelle elle n’a pas le monopole, de nombreux régulateurs et législateurs du monde entier considèrent la définition du marché comme des « applications iOS », ce qui est le cas.

En effet, il n’est pas réaliste pour la plupart des développeurs de lancer une application Android mais pas une application iOS. Une application iOS est indispensable pour toucher une grande partie de la population.

De nombreux développeurs aimeraient avoir la possibilité de contourner Apple en tant que plate-forme de paiement, et un nombre croissant de gouvernements semblent sympathiques à cela.

Le point de vue d’Apple reste qu’il a créé le marché des applications iOS, et a le droit d’être récompensé pour cela, et pour l’opportunité qu’il offre aux développeurs. La société a fait volte-face en réduisant sa commission de 30 % à 15 % pour la grande majorité des développeurs, mais a jusqu’à présent tenu bon en ce qui concerne sa politique anti-direction, n’offrant qu’une toute petite concession. pour régler un récent litige.