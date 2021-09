Les plans de retour au bureau d’Apple sont parfaits, suggère un sondage – .

Les plans de retour au bureau d’Apple ont rencontré des objections de la part de certains employés, qui souhaitent avoir la possibilité de continuer à travailler à domicile à temps plein, mais un nouveau sondage suggère que la société de Cupertino a atteint le juste milieu dans sa proposition trois jours par semaine en le bureau.

Un sondage mené auprès de 1 900 adultes américains a révélé que c’était ce que l’employé professionnel moyen considère comme idéal…

La plupart des employés d’Apple au bureau ont travaillé à domicile pendant la pandémie. La société avait initialement déclaré que cela se poursuivrait jusqu’en juin au moins, annonçant une politique de travail hybride.

Cook a écrit que la plupart des employés seront invités à venir au bureau les lundis, mardis et jeudis. Ils pourront travailler à distance, s’ils le souhaitent, les mercredis et vendredis.

Certains employés ont exprimé des doutes quant à la sécurité de cette opération, d’autres ont déclaré qu’ils souhaitaient une plus grande flexibilité, y compris la possibilité de travailler à domicile de manière permanente.

Cela a conduit à une guerre des mots, Apple affirmant sa conviction de l’importance du travail en face à face, et certains employés déclarant qu’ils quitteraient l’entreprise à moins que la politique ne soit modifiée.

Le plan de septembre d’Apple a ensuite été repoussé à octobre, puis à l’année prochaine, alors que les arguments se poursuivent.

Apple peut se réjouir du dernier Harris Poll Tracker, qui a enquêté sur les attitudes des adultes américains vis-à-vis de la pandémie et des plans de retour au bureau.

Les Américains se préparent pour une semaine de travail hybride cet automne, de nombreuses entreprises prévoyant de donner aux employés la possibilité de travailler certains jours en personne et d’autres à distance. The Harris Poll s’est associé à Fortune pour parler aux travailleurs et comprendre à quoi ressemble leur semaine de travail hybride optimale […] Nous avons constaté que les travailleurs professionnels préfèrent en moyenne trois jours par semaine au bureau.

Il y avait une certaine variabilité selon l’âge et le sexe, mais il est intéressant de noter que le sondage a montré que plus de travailleurs voulaient être au bureau cinq jours par semaine (37 %) qu’aucun jour par semaine (11 %).

Cependant, certains ont déjà quitté l’entreprise par manque de flexibilité sur la question, et d’autres semblent susceptibles de suivre.

Le sondage a rapporté de bonnes nouvelles sur le front de la vaccination. Parmi ceux qui hésitent à se faire vacciner, beaucoup semblent rassurés par la récente approbation complète de la FDA pour le vaccin Pfizer.

Une grande majorité (80%) des Américains déclarent que l’approbation complète leur donne plus de confiance dans le vaccin, y compris plus de la moitié (57%) des personnes non vaccinées. La confiance dans la FDA est élevée, avec (79%) des Américains, dont (53%) des non vaccinés, affirmant que l’approbation de l’agence est digne de confiance pour garantir la sécurité et l’efficacité du vaccin.

Est-ce que cela persuadera ceux sur la clôture? La moitié (49%) des personnes actuellement non vaccinées déclarent qu’elles seront désormais vaccinées après approbation complète