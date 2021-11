Les plans de Square Enix incluent des jeux Blockchain et plus de NFT

Million Arthur a été la première entrée de Square Enix dans le monde des NFTImage : Square Enix

Plus tôt cette année, Kotaku a rapporté que Square Enix se lançait dans les NFT. À cette époque, le fabricant de jeux basé à Tokyo plongeait son orteil dans les eaux non fongibles. Maintenant, il semble que Square Enix soit prêt à franchir le pas.

Comme indiqué précédemment, Square Enix s’est associé à Double Jump Tokyo, une société de technologie blockchain fondée en 2018, pour des actifs numériques uniques en leur genre pour sa franchise Million Arthur. Square Enix a étudié la technologie blockchain au cours des dernières années, examinant les possibilités de créer de nouveaux divertissements numériques et de créer un nouveau modèle commercial. Cela semble inévitable. Tout le monde, de McDonald’s à Quentin Tarantino, semble heureux de pousser et de colporter des NFT. Alors pourquoi pas Square Enix ?

Maintenant, comme le rapporte la nouvelle économie, Square Enix souhaite intensifier ses activités NFT et blockchain. Lors de sa dernière présentation financière, Square Enix a discuté de son effort Million Arthur, affirmant que ces cartes NFT étaient « une preuve de concept pour établir les synergies que nous pouvons tirer en combinant les NFT avec nos actifs commerciaux ». Selon Square Enix, l’ensemble initial Million Arthur NFT, lancé le 14 octobre, est déjà épuisé – pour Square Enix, c’est sans aucun doute un bon signe pour son entreprise commerciale initiale, quelles que soient ses implications plus importantes. C’est pourquoi le fabricant de jeux a également déclaré qu’il avait reconnu que « les NFT ont une grande affinité avec nos actifs » et que la « phase de preuve de concept est terminée ». Cela signifie, selon l’entreprise, qu’elle « passera à [a] étape de commercialisation complète.

Les NFT sont des ensembles de données uniques sur la blockchain, tandis que les jeux de blockchain permettent aux joueurs de gagner des NFT ou même des crypto-monnaies, qui laissent tous des gaz à effet de serre dans leur sillage. Voici comment l’échange cryptographique Zipmex explique le jeu blockchain :

Le jeu Blockchain donne aux joueurs un contrôle total sur les actifs numériques qu’ils gagnent ou gagnent grâce à leur participation aux jeux. Même si les joueurs paient de l’argent réel pour leurs actifs numériques dans les jeux traditionnels, ils n’y auront plus accès si le serveur est arrêté. L’argent et les actifs du jeu resteraient la propriété de l’éditeur ou du développeur. Pendant ce temps, les joueurs des jeux blockchain conservent la propriété totale de leurs actifs numériques, ce qui leur permet de les échanger librement avec d’autres joueurs, de les vendre pour de l’argent réel et de les utiliser potentiellement dans de nombreux univers de jeu.

G/O Media peut toucher une commission

À moyen terme, Square Enix envisage une « entrée solide » dans les jeux blockchain, alors que les NFT continuent de se propager et de s’installer. L’attrait des jeux blockchain repose sur l’idée que les gens ne veulent pas seulement jouer à des jeux, mais aussi créer et collectionner des choses dans une économie numérique. « Les jeux se développent davantage, passant de formats centralisés à des formats décentralisés », a écrit Square Enix sur une diapositive de présentation. « En plus du type de création de contenu dans lequel nous nous sommes traditionnellement engagés, nous nous concentrerons sur les jeux de blockchain basés sur des économies de jetons en tant que forme de contenu décentralisé. » La tendance des jetons non fongibles est à la mode – et il existe une inquiétude compréhensible concernant son problème de pollution par le carbone qui pourrait également contribuer à réchauffer encore plus la planète.

Dans sa présentation, Square Enix a également souligné que l’environnement des jeux numériques est en train de changer. C’est vrai, mais ce n’est certainement pas le seul environnement qui change.