Les plans de transfert de Chelsea déraillés alors que l’accord s’effondre au dernier obstacle

L’accord pour Kurt Zouma de traverser Londres de Chelsea à West Ham a échoué, selon des informations en France.

Pas plus tard qu’hier, il y a eu des affirmations selon lesquelles Chelsea avait conclu un accord pour vendre Zouma à West Ham, qui paierait environ 25 millions de livres sterling pour sa signature. L’arrière central a été une cible des Hammers tout au long de la fenêtre de transfert d’été et il semblait qu’ils obtenaient leur homme. Mais il y a eu une torsion tardive.

Selon Telefoot (via Get French Football News), l’accord est désormais annulé en raison d’un problème entre les deux clubs. Ce n’était pas un problème entre le joueur et ses acheteurs potentiels.

Un examen médical devait avoir lieu, mais les deux clubs ont maintenant annulé l’accord. Cela renverra West Ham à la planche à dessin alors qu’ils cherchent à se renforcer en défense.

Jusqu’à présent, ils ont eu du mal à renforcer l’équipe qui a obtenu la qualification en Ligue Europa la saison dernière. Le gardien de but Alphonse Areola a été leur seul nouveau venu majeur.

Ils ont activé un mouvement permanent pour le défenseur Craig Dawson après avoir impressionné en prêt la saison dernière. Cependant, recruter un autre joueur à ce poste reste une priorité.

West Ham pensait que Zouma serait leur homme après avoir apparemment conclu un accord, mais cette décision s’est maintenant effondrée.

Cela les obligera à trouver une autre solution après une précédente tentative de signer Nikola Milenkovic de la Fiorentina rencontré une conclusion similaire.

La situation n’est pas idéale non plus pour Chelsea, car ils doivent vendre un défenseur s’ils veulent signer Jules Kounde, leur principale cible restante cet été. Des intermédiaires ont été à l’œuvre pour négocier un éventuel transfert de Séville, mais ils pourraient finir par s’en passer.

Séville confirme la position de Kounde

Non seulement l’effondrement de la vente de Zouma a constitué un obstacle supplémentaire, mais Séville a confirmé qu’il n’y avait actuellement rien sur la table pour Koundé.

“C’est vrai qu’il y avait une offre pour Koundé que nous avons refusée”, a déclaré mercredi le président du club, José Castro.

«Pour le moment, il n’y a pas d’offre concrète pour le joueur. S’il vient, nous l’examinerons comme nous l’avons toujours fait. Si nous devons [sell], nous le ferons, tant que ces ressources peuvent être réinvesties dans le club pour continuer à améliorer et à élargir notre armoire à trophées.

« Tant que le marché est ouvert, tout peut arriver. Nous avons des joueurs qui pourraient partir. Tout peut arriver à cette période de l’année jusqu’au 31. C’est une fenêtre où il y a eu peu de mouvements dans la plupart des clubs, mais pas dans le nôtre. »

Dans l’état actuel des choses, l’avenir de Zouma et de Kounde semble destiné à leurs clubs actuels.

Cependant, Gianluca Di Marzio de Sky Sport a depuis tweeté le nom de Kounde à côté de Chelsea, avec un emoji en sablier, indiquant que cet accord est peut-être toujours en cours au moins.

